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新加坡確診激增 專家：不排除與新變種毒株有關

中央社新加坡10日專電
新加坡近來COVID-19新增確診數攀升，專家表示，可能原因包括更多新加坡民眾出國旅遊、更多外國遊客到星國。圖為新加坡著名景點魚尾獅公園。中央社
新加坡近來COVID-19新增確診數攀升，專家表示，可能原因包括更多新加坡民眾出國旅遊、更多外國遊客到星國。圖為新加坡著名景點魚尾獅公園。中央社

新加坡近來COVID-19新增確診數持續攀升，最新數據顯示，3月最後一周新增2萬8410例，較前一周大增近一倍。專家表示，不排除與新變種病毒株有關，這也是與病毒共存的新常態。

新加坡疫情穩定之際，2月中進一步放寬防疫措施，正式邁入將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）視為地方流行病的疫後新常態。

不過，根據新加坡衛生部網站數據，今年第10周開始，星國新增病例從先前幾周的每周數千例攀升至超過一萬；到了第13周（3月最後一周），暴增至2萬8410起，比前一周的1萬4467起病例多了近一倍。

星媒今天報導，專家受訪指出，病例激增的可能原因很多，包括各國邊境開放之際，更多新加坡民眾出國旅遊、更多外國遊客到星國，還有大幅鬆綁防疫措施等因素。

專家認為，目前與COVID-19共存的時代不像過去是由單一主導的病毒株引發疫情，而是同時存在多個變種毒株，沒有一個主導的毒株。

另有專家指出，每當出現新變種毒株時都會有一波新疫情，這也是與COVID-19共存會出現的新常態，預計新增病例可能會在幾周後下降。

新加坡自2月中起進一步擴大鬆綁防疫措施，包括民眾搭乘大眾運輸工具不再強制戴口罩、確診者不再強制隔離等。

隨著各國開放邊境、國際旅遊復甦之際，星媒日前報導，今年3月入境新加坡的旅客超過100萬人次，這是疫情爆發以來，星國單月入境旅客人次首度突破百萬。

新加坡 疫情 防疫

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