一年只換兩次水 日本知名溫泉遭警察搜查

圖擷自大丸別莊網站

日本 溫泉素以精緻衛生著稱，然而創立於1865年，位於福岡縣筑紫野市的高級溫泉旅館 「大丸別莊」，近來被發現附設的大浴場，居然每年才完全休館、換水兩次，平時消毒也沒有確實進行，許多溫泉愛好者大呼「無法接受」。

據日本媒體報導，警察 10日一早以「違反公眾浴場法」為由，對「大丸別莊」進行了入戶搜查。福岡縣從去年的檢查報告中，發現大丸別莊大浴場水池的退伍軍人菌（Legionella），比標準值高了3700倍。

退伍軍人菌可引發急性呼吸道傳染病，甚至導致感染者因呼吸系統及多器官衰竭而死亡。根據福岡縣的相關規定，循環式浴場每周必須至少完全換水一次並加氯消毒。

參考消息報導，實際上，這並不是日本溫泉第一次發生「刑事案件」。 2002年，宮崎縣日向市也曾發生一起溫泉浴場軍團菌超標導致集體感染的案件，並導致6人死亡。當時宮崎縣警方採取強制搜查措施，逮捕了相關責任人。最終，幾名責任人被判「業務過失致人死亡罪」。 2004年仙台市青葉區一家名為「山水亭」的溫泉浴場，在未經許可的情況下擅自開挖溫泉眼，也導致負責人被警方以「違反溫泉法」為由逮捕。

此外，還有一些日本知名溫泉「花樣造假」引發輿論嘩然。比如長野縣松本市的「白骨溫泉」，以泉水湯色乳白而聞名遐邇，結果卻在2004年被曝出用市售「溫泉浴鹽」勾兌「白湯」。還有群馬縣的「伊香保溫泉」和神奈川縣的「湯河原溫泉」都被曝出用鍋爐燒水冒充溫泉水。醜聞頻傳，讓日本溫泉「跌下神壇」。