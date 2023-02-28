我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指跌232點 回吐年來漲幅

快看世界／想不到的職業之簽名設計師 1次設計$55

美泰金色眼鏡蛇軍演開場 規模恢復並增太空演習

中央社泰國羅勇28日綜合外電報導
2023年美泰金色眼鏡蛇軍演（Cobra Gold 2023）即將在2月27日到3月10日登場，泰國武裝部隊聯合小組總指揮官廷堤猜（右）和美國駐泰大使戈德克（左）在14日的記者會中握手合照。中央社
2023年美泰金色眼鏡蛇軍演（Cobra Gold 2023）即將在2月27日到3月10日登場，泰國武裝部隊聯合小組總指揮官廷堤猜（右）和美國駐泰大使戈德克（左）在14日的記者會中握手合照。中央社

泰國和美國今天展開「金色眼鏡蛇」（Cobra Gold）年度聯合軍事演習，共有30國7000名以上人員和部隊參演，今年將新增「太空安全」演習科目。

路透報導，金色眼鏡蛇演習始於1982年，是全世界歷史最久的多國軍事演習之一，也是東南亞規模最大的演習，已成為美國在中國競爭日甚情況下加強與亞洲國家結盟關係的重大平台。

美軍印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）指出，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重期間，這項演習的規模曾縮小，今年美國出動了近6000名部隊參演，為10年來最多人數。

阿基里諾對記者說：「我們將與夥伴進行陸、海、空和網路整體作戰。」

他說，預定進行至3月10的此次演習將展示，攜手應對敵軍「對維護印太地區自由開放以使各國得以保有和平、穩定和繁榮」有何助益。

美國駐泰國大使館發表聲明說，今年金色眼鏡蛇演習將首次包括太空安全演習在內，這項新增演習科目專注於了解，太陽風暴等空中現象對軍事作戰、通訊和衛星有何影響。

聲明中說，泰國、美國和日本軍事與文職太空機構都將參加太空安全演習。

今年金色眼鏡蛇演習共有30國7394名人員參演，其中7個正式參演國包括日本、新加坡、韓國、馬來西亞和印尼。至於中國、印度和澳洲都參加了人道救助演習。

太空 泰國 日本

上一則

跟進歐盟執委會 歐洲議會禁員工手機下載TikTok

延伸閱讀

月球探索新時代來臨 歐洲太空總署考慮設「月球時間」

月球探索新時代來臨 歐洲太空總署考慮設「月球時間」
英國主導西歐最大網攻演習落幕 借鏡烏克蘭經驗

英國主導西歐最大網攻演習落幕 借鏡烏克蘭經驗
「紅色沙灘」曝光 漢光登陸演習擬移北台灣

「紅色沙灘」曝光 漢光登陸演習擬移北台灣
神14太空種菜 航天員蔡旭哲：無任何污染 味道美極了

神14太空種菜 航天員蔡旭哲：無任何污染 味道美極了

熱門新聞

敘利亞2名未成年少年慘成「性奴」，不僅被逼吞藥，還被要求與多名伊斯蘭國女性發生性關係。圖為敘利亞哈塞克省的al-Hol營地，示意圖，非新聞當事人。（美聯社）

少年淪性奴 被迫吞藥與8女「瘋狂連結」 只為幫IS生下一代戰士

2023-02-25 08:51
英國超市店員薩格（Dawn Sagar）幸運發現心型洋芋片。圖擷自《鏡報》

超市員工發現「心型」洋芋片 吃下肚竟錯失12萬獎金

2023-02-25 13:40
聯合國大會23日以壓倒性票數通過，要求俄羅斯立即且無條件從烏克蘭撤軍，並呼籲實現「公正且持久的」和平。(美聯社)

聯大壓倒性通過 要求俄國無條件撤離烏克蘭 中印棄權

2023-02-23 18:06
英國一名57歲副機師在航程中因心臟驟停死亡，但他身邊的正機師以為他在開玩笑，繼續飛行直到降落才發現大事不妙。示意圖。（取材自維基百科）

副機師心臟病發死在駕駛艙 機長降落才驚覺：以為裝睡

2023-02-22 11:04
俄國彈藥逐漸短缺，西方國家擔心中國會予以支援，美國考慮公布中國有此打算的證據。（美聯社）

中國可能援俄侵烏 WSJ：美考慮公布相關情報施壓

2023-02-22 23:34
敘利亞2名未成年少年慘成「性奴」，不僅被逼吞藥，還被要求與多名伊斯蘭國女性發生性關係。圖為敘利亞哈塞克省的al-Hol營地，示意圖，非新聞當事人。（美聯社）

敘利亞少年被迫吞壯陽藥與8女上床 幫IS生下一代戰士

2023-02-27 13:43

超人氣

更多 >
北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸

北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸
蔡天鳳遭碎屍 命理師分析面相 曝注意她「名中有這字」

蔡天鳳遭碎屍 命理師分析面相 曝注意她「名中有這字」
蔡天鳳家屬認屍 悲痛腳軟 蔡母倒在女婿懷中哭泣

蔡天鳳家屬認屍 悲痛腳軟 蔡母倒在女婿懷中哭泣
他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」

他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」
養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議

養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議