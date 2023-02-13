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梅根當心啦…凱特要硬起來 把她擠一邊？

記者蘇詠智／即時報導
哈利（左）與梅根回不回英國都讓皇室人員傷腦筋。（路透資料照片）
哈利（左）與梅根回不回英國都讓皇室人員傷腦筋。（路透資料照片）

英國哈利王子在Netflix紀錄片與回憶錄中接連砲轟皇室人員，自己的兄嫂威廉、凱特也無法全身而退，他和威廉早有心結就算，他曾經和凱特親如手足，凱特不能理解為何哈利現在不念舊情，威廉更是被哈利對凱特的攻擊氣得瞠目結舌。外界都知道哈利是覺得妻子梅根受了很多委屈，才會大動肝火、到處開砲，然而凱特自從成了威爾斯王妃後，人氣持續上升，也讓她對自己更有自信，想要走出一條自己的路，不會再像以往那樣忍氣吞聲，英國媒體報導，皇室專家警告梅根，全新的凱特，可是會一步一步把她擠到邊緣，會讓最愛出風頭的她，嘗到被忽略的滋味。

凱特以往雖是英國皇室的人氣王，卻還盡量努力配合所有的要求，現在她的身分為王儲之妻，她也開始在塑造屬於自己的獨特風格，歐美八卦小報都常提到，凱特的存在讓王后卡蜜拉感覺有危機意識，怕這個媳婦愈來愈難壓不住，凱特近來還換了一批幕僚，讓她在公眾眼前流露不一樣的感覺，皇室專家認為梅根遲早會被他比下去。

目前皇室人員最傷腦筋、最令人害怕的還是哈利和梅根到底要不要回英國出席查爾斯國王的加冕大典，哈利雖然還抱著有機會與家人重修舊好的美夢，其實家人們跟他已經沒太多話好講，而且講什麼都怕出錯，因此據傳皇室人員與皇室成員屆時與哈利、梅根只能有一個話題：天氣，這也是英國人和陌生人開啟對話模式時最保險的議題。

威廉與凱特面對一堆來自家人的批評，態度愈來愈硬起來。（路透資料照片）
威廉與凱特面對一堆來自家人的批評，態度愈來愈硬起來。（路透資料照片）
凱特（前排左一）被認為會逐漸把梅根（前排右一）擠到邊緣。（路透資料照片）
凱特（前排左一）被認為會逐漸把梅根（前排右一）擠到邊緣。（路透資料照片）

凱特 哈利 英國

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