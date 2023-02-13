梅根當心啦…凱特要硬起來 把她擠一邊？

哈利（左）與梅根回不回英國都讓皇室人員傷腦筋。（路透資料照片）

英國哈利 王子在Netflix紀錄片與回憶錄中接連砲轟皇室人員，自己的兄嫂威廉、凱特 也無法全身而退，他和威廉早有心結就算，他曾經和凱特親如手足，凱特不能理解為何哈利現在不念舊情，威廉更是被哈利對凱特的攻擊氣得瞠目結舌。外界都知道哈利是覺得妻子梅根受了很多委屈，才會大動肝火、到處開砲，然而凱特自從成了威爾斯王妃後，人氣持續上升，也讓她對自己更有自信，想要走出一條自己的路，不會再像以往那樣忍氣吞聲，英國媒體報導，皇室專家警告梅根，全新的凱特，可是會一步一步把她擠到邊緣，會讓最愛出風頭的她，嘗到被忽略的滋味。

凱特以往雖是英國皇室的人氣王，卻還盡量努力配合所有的要求，現在她的身分為王儲之妻，她也開始在塑造屬於自己的獨特風格，歐美八卦小報都常提到，凱特的存在讓王后卡蜜拉感覺有危機意識，怕這個媳婦愈來愈難壓不住，凱特近來還換了一批幕僚，讓她在公眾眼前流露不一樣的感覺，皇室專家認為梅根遲早會被他比下去。