史上新高 日相岸田要求國防預算明年起5年3192億美元

日本首相岸田文雄(右)5日晚間拍板定案，日本政府計畫自明年起一連5年，共編列多達43億日圓的國防經費，期使日本國防實力脫胎換骨。圖為他5日在東京會晤來訪的比利時艾思特瑞德公主。路透

日本 首相岸田文雄 5日晚間在首相官邸向防衛大臣濱田靖一及財務大臣鈴木俊一做出指示，要求政府自2023年度至2027年度共編列高達43兆日圓（約3192億7553萬美元）。濱田對此表示，藉此，防衛省和自衛隊能夠善盡本身職責，如此規模將可根本性地強化日本的國防實力。

岸田當晚在東京的首相官邸，和做為本案主管機關的防相濱田及財相鈴木會商，指示日本政府應該確保自明年起的5年期間，國防支出總額能達到43兆日圓。

此一規模比現行「中期防衛力整備計畫」（中期防）的5年共27兆4700億日圓（約2039億美元），還高約50％，亦即目前中期防規模的1.5倍，將用於打擊敵方飛彈發射據點（敵基地）的反擊能力整備等用途。

據日本放送協會（NHK）5日報導，防衛省起初主張，若要確實提升國防能力，總共有必要編列5年48兆日圓（約3564億美元）的天價預算 。顧慮財政紀律的財務省則要求控制在約35兆日圓（近2598億美元）。

此外，岸田亦曾為此跟執政聯盟中的公明黨黨魁山口那津男會談，並在以自民黨副總裁、前日相麻生太郎及公明黨副黨魁北側一雄這兩位執政聯盟大老為首的協商會議中進行討論。最終才敲定這個5年43兆日圓的數字。

對此，自民黨安保調查會會長、岸田領導的黨內派系「宏池會」大將、前防相小野寺五典5日向記者說，根據防衛省提出的說明，（若執政黨同意、國會也通過）這43兆日圓，今後就得以好好保衛日本。岸田上周亦曾指示，希望2027年度的國防相關經費總額可臻日本國內生產毛額（GDP）的2％水準。