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韓版薩德L-SAM研發幾近完成 傳23日試射

中央社首爾18日專電

南韓自主研發的遠端地對空導彈系統（L-SAM）研發進入最後階段，可能在23日進行試射，這個被稱作「韓版薩德」的導彈防禦系統可望強化韓國軍事防禦體系。

韓聯社今天引述多名軍方消息人士報導，南韓國防科學研究所23日將在位於南韓西部沿岸忠清南道泰安郡的安興綜合試驗場進行L-SAM試射，同日可能還會進行類似遠程炮攔截系統的試驗；但軍方表示，目前不宜公布具體日程。

南韓自主研發的L-SAM設定為可攔截在50至60公里高空中飛行的彈道飛彈，部署後將能結合主要防禦高空的薩德系統、低空的愛國者3型飛彈（PAC-3）及南韓自製的中距離地對空飛彈鐵鷹2號，構成複合式多層防衛體系。

南韓過去曾因與美國合作在境內部署「終端高空防衛系統」（THAAD，薩德），受到中國政府反彈，南韓政府在2019年決定自主開發高空防衛系統，南韓國防部今年初也表示沒有計劃再增加部署薩德。

南韓當局原定2026年將L-SAM投入實戰部署，但因北韓近期不斷提升飛彈性能，當局認為有必要儘快改善南韓軍方的攔截系統，因此可能將部署時程提前。

此外，消息人士指出，被稱為「韓版鐵穹」的遠程砲攔截系統（LAMD）開發計畫也將展開，L-SAM試射當天可能也會進行遠程炮等相關武器試射。

鐵穹防衛系統是以色列拉斐爾先進防禦系統公司研發，主要用於攔截5到70公里內的火箭炮。

南韓 北韓 國防部

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