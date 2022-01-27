澳網女子決賽 場外將派發千件聲援彭帥T恤

29日澳網女子決賽當天，場外將有1000件聲援彭帥的T恤免費派發。 （取自推特）

隨著澳洲網球公開賽 主辦單位在輿論壓力下改變態度，容許觀賽群眾穿著寫有「彭帥 在哪裡？」的T恤入場；當初推動以T恤聲援彭帥的發起人之一巴夫魯表示，在29日澳網 女子決賽當天將會準備1000件T恤免費派發。

巴夫魯民主聯盟黨（Drew Pavlou Democratic Alliance）創辦人巴夫魯（Drew Pavlou）透過臉書表示，他和一些關注彭帥下落的朋友，將會在29日澳網女子決賽當天，準備好1000件印有「彭帥在哪裡？」的T恤，在比賽場館外免費派發，歡迎球迷領取並且穿上進場觀賽。

巴夫魯（Drew Pavlou）於22日透過推特發布兩段影片。影片內容顯示，當時有人身穿印有「尋人」（WANTED）和「彭帥在那裡？」（WHERE IS PENG SHUAI？）字樣的T恤。

影片還顯示，澳洲公民莫熾韜（Max Mok）原本帶著的布條已被澳網的保全人員拿走；警察到場後，巴夫魯則透過莫熾韜拿著的手機向警員解釋，指莫熾韜等人並非從事政治活動，而是呼籲各界關注著名網球運動員彭帥的人身安全。

巴夫魯表示不滿澳洲網球公開賽主辦單位和警方打壓言論和表達自由。隨著事件引起國際媒體關注；澳網主席提列（Craig Tiley）在25日表示，球迷只要不製造干擾就可以穿著聲援彭帥的T恤進場觀賽。