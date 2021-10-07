我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

債限協議放了民主黨一馬 川普嗆麥康諾「屈服」

CIA新設「中國任務中心」規格直比冷戰時期美蘇鬥爭

疑背後有黑手操作 日真子公主父親 阻準女婿見天皇

編譯中心／綜合7日電
日媒報導稱真子父親文仁(左二)想阻止小室圭與日皇德仁見面。(美聯社資料照片)
日媒報導稱真子父親文仁(左二)想阻止小室圭與日皇德仁見面。(美聯社資料照片)

日本秋篠宮文仁親王的女兒真子公主10月26日就要出嫁，但準駙馬小室圭卻因母親爭議纏身而引起皇室戒心，現在更有皇室人員指出小室圭背後疑似有幕後黑手在操作。日本媒體報導，文仁親王相當不滿，因此大力阻止小室圭見到真子的伯父日皇德仁及雅子皇后，這恐怕也是日本皇室前所未見的狀況。

蘋果新聞網報導，真子這次跳過皇室婚禮慣例的納采儀式，據稱連在婚前向德仁夫婦告別的「朝見之儀」也要取消，小室圭因此更沒機會見到日皇。

日本真子公主26日將與小室圭完婚。(歐新社)
日本真子公主26日將與小室圭完婚。(歐新社)

日媒女性Seven報導，真子婚後要跟小室圭到美國紐約生活，她不打算接受離開皇室的「一時金」1億5250萬日圓（約137.6萬美元），皇室人士憂心真子未來的生活費，小室圭卻表示不必理會，令宮內廳人士懷疑是否別有用心的幕後金主在支持小室圭。

報導指出，文仁對未來的女婿強烈不信任，宮內廳官員也同感不安，幾次試探經費來源，小室家方面卻避而不談。文仁和宮內廳人士因而決定全力阻止小室圭接近日皇。

日本皇嗣秋篠宮文仁親王長女真子公主與跟未婚夫小室圭10月26日將結婚。(路透)
日本皇嗣秋篠宮文仁親王長女真子公主與跟未婚夫小室圭10月26日將結婚。(路透)

報導說，小室圭的母親佳代遭控欠債不還，醜聞纏身引發輿論批評，外界也不知道小室母子連400萬日圓（約3.6萬美元）債務都不能解決，哪來的錢結婚。如果有人主動出借金錢，極可能有所圖謀，對真子公主和日本皇室都非好事。

真子的父親文仁是日本王儲，弟弟悠仁是第二順位繼承人，真子是未來日皇的女兒、親姊姊，日本宮內廳與文仁都不希望真子的特殊身分遭人利用。

由於小室圭方面拒不溝通的態度，讓文仁對真子婚後可能遭到利用的疑慮升到最高點。加上兩人結婚後將移居美國生活，然而真子公主畢竟沒有社會經驗，這讓宮內廳的人更加不安。

日本 美國 紐約

上一則

日本6.1強震20多傷 地鐵暫停 民眾深夜回不了家

延伸閱讀

日本6.1強震20多傷 地鐵暫停 民眾深夜回不了家

日本6.1強震20多傷 地鐵暫停 民眾深夜回不了家
死囚遭禁用彩色鉛筆 為爭繪畫權 狀告日本政府

死囚遭禁用彩色鉛筆 為爭繪畫權 狀告日本政府
「今冬恐大流行」 日本感染病學會呼籲接種流感疫苗

「今冬恐大流行」 日本感染病學會呼籲接種流感疫苗
諾貝爾文學獎揭曉倒數 村上春樹能否擺脫萬年落榜？

諾貝爾文學獎揭曉倒數 村上春樹能否擺脫萬年落榜？

熱門新聞

約旦國王阿布杜拉二世。（路透）

「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」

2021-10-03 20:49
一項新研究顯示，但人可能得以活到至少130歲，並推斷「人類的壽命沒有限制」。(Photo by Jaddy Liu on Unsplash)

研究：人類有望活到130歲 理論上壽命無限制

2021-09-30 15:10
曾在蘇伊士運河造成「世紀大堵塞」，長榮「長賜輪」抵青島維修。（新華社）

「世界級塞子」長榮長賜輪抵青島維修 最少要修20天

2021-10-05 00:24
日本真子公主（右）與小室圭（左）早於2017年宣布訂婚（圖），惟因小室家庭爆出錢債醜聞致延誤。（歐新社）

日本真子公主罹PTSD 醫師憂：婚後生活無法平穩幸福

2021-10-02 02:27
俄羅斯總統普亭。（歐新社）

「潘朵拉文件」爆普亭情婦摩納哥買豪宅 私生女是網紅

2021-10-03 22:26
菲律賓總統杜特蒂表示要從政壇退休，又說決定不出馬參選副總統。(美聯社)

菲律賓總統杜特蒂宣布退出政壇 疑為她鋪路

2021-10-02 04:22

超人氣

更多 >
殺豬盤害她爸媽離婚 高學歷華女被騙44萬

殺豬盤害她爸媽離婚 高學歷華女被騙44萬
WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年

WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年
美中蘇黎世密談：拜登求見面與「拒絕出國」的習近平？

美中蘇黎世密談：拜登求見面與「拒絕出國」的習近平？
孩子為何給馮紹峰帶 趙麗穎揭原因網友心疼

孩子為何給馮紹峰帶 趙麗穎揭原因網友心疼
走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理