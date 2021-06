改寫歷史…國家地理學會認定「南冰洋」為地球第五大洋

美國 國家地理學會(National Geographic)在6月8日「世界海洋日」這天宣布,南冰洋(Southern Ocean,又稱南大洋)正式成為地球上除了太平洋、大西洋、印度 洋和北冰洋外的「第五大洋」。

據美國《CBS NEWS》報導,南冰洋長期作為海洋生態系統的重要家園,同時該海域也是南半球的焦點。它環繞著南極洲,自陸地的海岸線延伸至南緯60度,並和太平洋、大西洋、印度洋三大洋相擁。

Four oceans or five? It's #WorldOceansDay🌊 and National Geographic is making a change to recognize the Southern Ocean as a fifth official ocean in our atlases and maps! https://t.co/HSHRUAyWuE