我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國軍機連2天大舉擾台 CNN：拜登重大外交挑戰

防疫不力！ 義大利總理孔蒂請辭下台

日本人打疫苗態度裹足 協調大臣願率先示範

中央社 / 東京26日專電
行政改革大臣兼疫苗協調大臣河野太郎。路透
行政改革大臣兼疫苗協調大臣河野太郎。路透

日本政府預定2月底前做好讓民眾接種疫苗的準備，疫苗協調大臣河野太郎今天呼籲民眾不需對接種疫苗裹足不前，如有必要他願率先接種。

日本放送協會（NHK）報導，行政改革大臣兼疫苗協調大臣河野今天在眾議院預算委員會上表示，民眾接種疫苗的順位已確定，首相菅義偉屬高齡者群，接種疫苗的順位比較前面，而他自己與厚生勞動大臣田村不在高齡者群內。

河野說，希望民眾不要抱持著「害怕接種疫苗，因此想看看誰先注射」的心態裹足不前。有必要時，他和厚生勞動大臣田村憲久願意帶頭接種疫苗。

田村今天在眾議院預算委員會上被在野黨眾議員問及「如果疫苗批准通過的話，誰會先接種」的問題時答說，政治人物不在優先接種的順位，基本上是醫護人員先接種，其次是高齡者等。

日本朝日新聞報導，首相菅義偉將民眾接種疫苗列為2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）防疫的關鍵。日本政府預計2月下旬開始針對醫護人員接種疫苗，其次是高齡者、有慢性疾病者，然後逐漸擴大。從時間上及規模上來說都是日本「史上最大的作戰」，能否順利，情況暫不明朗。

菅義偉今天在眾議院預算委員會上強調，希望早日公布接種疫苗的時程，讓民眾安心。

日本厚生勞動省（衛生福利部）昨天向地方政府說明安排民眾接種疫苗方針，快則2月下旬開始針對醫護人員等約400萬人先接種，其次是高齡者約3600萬人。

倘接種疫苗的體制完備，厚勞省預定3月下旬開始在9週以內讓民眾完成2次接種。有慢性疾病的民眾4月以後開始分批接種。

疫苗 日本 預算

上一則

美國若解除制裁 伊朗願意完全遵守核協議

延伸閱讀

提高目標！拜登改喊每天150萬人打疫苗 拚夏季群體免疫

提高目標！拜登改喊每天150萬人打疫苗 拚夏季群體免疫
打不打新冠疫苗？42%紐約客還在猶豫

打不打新冠疫苗？42%紐約客還在猶豫
塞爾維亞總統：中國疫苗全球最好 價格…拒透露

塞爾維亞總統：中國疫苗全球最好 價格…拒透露

疫苗不夠 3大接種點遲開…白思豪百萬目標破功

疫苗不夠 3大接種點遲開…白思豪百萬目標破功

熱門新聞

甘東蘭穿著火辣，卻也因此惹來非議。 圖擷自甘東蘭YouTube

南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人

2021-01-21 08:47
圖為中國武漢的新冠肺炎加護病房。（路透）

研究：新冠重症痊癒者 每8人就有1人在5個月內死亡

2021-01-18 05:07
加拿大籍華裔毒梟謝志樂（Tse Chi Lop，音譯）已在荷蘭被捕。他據稱是亞洲最大犯罪組織首腦，也是全球頭號通緝犯之一。路透

亞洲最大毒梟荷蘭落網 澳洲盼引渡華裔謝志樂審判

2021-01-24 10:25
男子托洛奇科去年跟情趣娃娃結婚。 圖／取自yurii_tolochko IG

男與情趣娃娃結婚 妻送修他跟奇怪物體「外遇」

2021-01-18 07:02
南韓美食主播Hamzy日前稱「泡菜是韓國的」，引起中國網友不滿，指辱華而遭到中方經紀公司解約。新浪微博

「泡菜是韓國的」...南韓吃播正妹被控辱華 先道歉後變臉 遭中方解約

2021-01-19 06:16
巴西飛機空難，罹難者包括飛行員華格納(圖上左起)、28歲後衛諾埃、27歲門將魯納爾、(圖下左起)23歲左後衛普萊斯德斯、帕爾馬斯足球俱樂部32歲主席梅拉和中場莫利納里。（擷取自Instagram）

巴西足球隊參賽遇死劫！飛機起飛瞬間墜毀 6人全罹難

2021-01-25 07:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
支持彈劾川普後 共和黨眾議員錢尼遭同僚清算

支持彈劾川普後 共和黨眾議員錢尼遭同僚清算
川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款 最高法院不受理

川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款 最高法院不受理
拜登就職日戴勞力士表 紐時酸：等同十幾張紓困支票

拜登就職日戴勞力士表 紐時酸：等同十幾張紓困支票
敦促國會協商 拜登：紓困支票的領取標準可以再談

敦促國會協商 拜登：紓困支票的領取標準可以再談

封城找出商機！他靠「賣小東西」 1天賺1.6萬美元

封城找出商機！他靠「賣小東西」 1天賺1.6萬美元