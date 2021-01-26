日本人打疫苗態度裹足 協調大臣願率先示範

行政改革大臣兼疫苗協調大臣河野太郎。路透

日本 政府預定2月底前做好讓民眾接種疫苗 的準備，疫苗協調大臣河野太郎今天呼籲民眾不需對接種疫苗裹足不前，如有必要他願率先接種。

日本放送協會（NHK）報導，行政改革大臣兼疫苗協調大臣河野今天在眾議院預算 委員會上表示，民眾接種疫苗的順位已確定，首相菅義偉屬高齡者群，接種疫苗的順位比較前面，而他自己與厚生勞動大臣田村不在高齡者群內。

河野說，希望民眾不要抱持著「害怕接種疫苗，因此想看看誰先注射」的心態裹足不前。有必要時，他和厚生勞動大臣田村憲久願意帶頭接種疫苗。

田村今天在眾議院預算委員會上被在野黨眾議員問及「如果疫苗批准通過的話，誰會先接種」的問題時答說，政治人物不在優先接種的順位，基本上是醫護人員先接種，其次是高齡者等。

日本朝日新聞報導，首相菅義偉將民眾接種疫苗列為2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）防疫的關鍵。日本政府預計2月下旬開始針對醫護人員接種疫苗，其次是高齡者、有慢性疾病者，然後逐漸擴大。從時間上及規模上來說都是日本「史上最大的作戰」，能否順利，情況暫不明朗。

菅義偉今天在眾議院預算委員會上強調，希望早日公布接種疫苗的時程，讓民眾安心。

日本厚生勞動省（衛生福利部）昨天向地方政府說明安排民眾接種疫苗方針，快則2月下旬開始針對醫護人員等約400萬人先接種，其次是高齡者約3600萬人。

倘接種疫苗的體制完備，厚勞省預定3月下旬開始在9週以內讓民眾完成2次接種。有慢性疾病的民眾4月以後開始分批接種。