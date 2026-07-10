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2026 FIFA World Cup Final 競猜第二階段 瓜分現金大獎

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2026年FIFA世界盃（FIFA World Cup）正進行得如火如荼，您自認是獨具慧眼的足球專家嗎？為了與廣大讀者共襄盛舉，ez生活網特別推出「2026 FIFA World Cup Final 競猜第二階段」活動。只要您動動手指預測決賽總進球數，就有機會獨得現金大獎，總獎金高達$1,400！

活動時間：即日起至2026年7月18日截止。

參與方式：讀者只需至ez生活網活動頁面預測決賽「90分鐘法定時間內」的總進球數，並留下姓名、電話及Email，提交後即可獲得抽獎資格。

主辦單位針對答對者準備了豐富的現金獎勵：

一等獎（1名）： 獨得 $500

二等獎（1名）： 獲得 $300

三等獎（1名）： 獲得 $200

普獎（8名）： 各得 $50

注意事項：本活動限美國50州居民參加，每人限參加一次（重複填寫僅採計第一次資訊）。得獎名單將於日後在 usezlife.com 公布。

世界盃巔峰對決即將上演，快來大展身手，抱回屬於您的幸運現金大獎！

精華 FAQ

  • 讀者只要到ez生活網活動頁面預測世界盃決賽在90分鐘法定時間內的總進球數，並留下姓名、電話與Email送出，就能取得抽獎資格，參與爭取現金獎。

  • 本次活動總獎金達$1,400，獎項包含一等獎$500 1名、二等獎$300 1名、三等獎$200 1名，以及普獎8名，每名可得$50，獎勵相當明確。

  • 活動限美國50州居民參加，每人限參加1次，若重複填寫只採計第一次資訊；活動截止日為2026年7月18日，得獎名單之後將在usezlife.com公布。

世界日報 世界盃

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