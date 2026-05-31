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足球／巴黎PSG衛冕歐冠 球迷狂歡變暴動 780人被逮捕

編譯羅方妤／綜合報導
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巴黎球迷慶祝聖日耳曼隊奪得歐冠，爆發騷亂，圖中一輛汽車遭縱火焚燒。(美聯社)
巴黎球迷慶祝聖日耳曼隊奪得歐冠，爆發騷亂，圖中一輛汽車遭縱火焚燒。(美聯社)

法國巴黎聖日耳曼隊（PSG）於當地時間5月30日在歐洲冠軍聯賽（Champions League）決賽與兵工廠隊（Arsenal）在延長賽後以1比1僵持，一路打進PK大戰，最後由巴黎聖日耳曼以4比3勝出，完成二連霸。英國BBC報導，法國各地球迷歡慶二連霸之際與警方發生衝突，共有780人被捕，並有1人車禍身亡、1人遇襲重傷。

巴黎出動上萬員警平息騷亂，在市中心發射催淚瓦斯驅散人群。騷亂影響巴黎的公車、火車及鐵路服務，民眾在現場燃放煙火和信號彈，多名員警在衝突中受傷。PSG去年奪冠時，也發生過類似暴力事件，慶祝活動演變成致命衝突。

法國內政部長努涅斯表示，這次當局已預先準備部署警力，不過今年用煙火攻擊執法人員的情況增加，全國逮捕人數780人也較去年上升32%。他說，今年合計有57名員警受傷，群眾受傷則為219人，其中8人傷勢較重。

巴黎檢方稱，巴黎外環道30晚間發生越野摩托車車禍，造成一名年輕男性死亡；此外巴黎市內有一人遭到利器攻擊，目前情況仍危急。

PSG奪冠後不久，球迷就湧入巴黎著名地標香榭麗舍大道。巴黎市政府傳出的影片畫面顯示，現場有人燃放信號彈，電動自行車在馬路上遭縱火燃燒，狂歡者砸碎店面櫥窗玻璃。

當天稍早，法國警方與前往PSG主場「王子公園體育場」、準備透過大螢幕觀看決賽的球迷之間，就已爆發衝突。

警方表示，共有6輛車、2間店面及1個公車候車亭被破壞。努涅斯痛斥這場動亂「完全令人無法接受」。

極右派領袖瑪蘅．雷朋（Marine Le Pen）在社群媒體X發文批評治安問題：「只有在法國，足球隊的勝利會引發騷亂，也只有在法國，人們會認為勝利之夜必須待在家裡，以免捲入暴力事件。」

PSG球員於31日下午參加勝利遊行，行程包括繞行艾菲爾鐵塔旁的戰神廣場，並出席法國總統馬克宏主持的慶功會。

巴黎聖日耳曼隊奪得歐冠，在巴黎鐵塔與球迷一同慶祝。(歐新社)
巴黎聖日耳曼隊奪得歐冠，在巴黎鐵塔與球迷一同慶祝。(歐新社)

法國巴黎聖日耳曼球迷30日晚間在球隊主場「王子公園體育場」燃放信號彈慶祝球隊二連...
法國巴黎聖日耳曼球迷30日晚間在球隊主場「王子公園體育場」燃放信號彈慶祝球隊二連霸。(歐新社)

巴黎球迷慶祝聖日耳曼隊奪得歐冠，爆發騷亂，圖中一輛汽車遭縱火焚燒。(美聯社)
巴黎球迷慶祝聖日耳曼隊奪得歐冠，爆發騷亂，圖中一輛汽車遭縱火焚燒。(美聯社)

巴黎聖日耳曼 PSG

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