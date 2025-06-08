印尼羽賽／錯過首局局點…周天成遭直落二 男單亞軍作收

周天成。(中央社資料照)

2019年印尼羽球 公開賽的男單冠軍戰組合今天重現，台灣一哥周天成對上丹麥好手安東森（Anders Antonsen），錯過首局的局點之後，以20：22、14：21遭到直落二，周天成以亞軍作收。

周天成暌違6年重返男單冠軍戰，根據「Tracker MS/WS」數據統計，周天成以35歲又150天之齡，成為史上最年長BWF超級1000等級男單冠軍戰的選手，對手安東森則是28歲。

首局前段進入拉鋸戰，周天成在6：6時接連得手，一度取得17：13領先，卻在此時連掉3分被逼近，後續取得3個局點後又被追平，接著又連掉2分反而以20：22讓出首局。

第2局周天成雖然以6：2開局，但又被安東森慢慢追到7：7平手，雙方糾纏到11：11後，安東森開始主導攻勢，逐步拉開分差，在周天成以13：15落後時更被連得5分，出現冠軍點，勉力追回1分但仍以14：21落敗。

周天成生涯對戰安東森前面10場取得8勝4敗，其中一次就是2019年在印尼羽球公開賽經歷3局大戰擊退安東森，周天成拿下生涯首座的BWF超級1000系列冠軍；只不過最近4次交手，周天成是1勝3敗，今天沒能複製6年前的結局。