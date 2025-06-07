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印尼羽賽／周天成暌違6年晉級男單決賽 賞新科球王首敗

記者劉肇育／即時報導
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周天成。(記者陳正興／攝影)
周天成。(記者陳正興／攝影)

BWF超級1000的印尼羽球公開賽今天展開四強賽程，台灣唯一晉級的男單一哥周天成，今天對上新科世界球王泰國昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），最終以21：16、23：21勝出，不僅繼2019年後再度闖進到印尼公開賽決賽，也賞給昆拉武特登上球王寶座後的首敗。

昆拉武特在本周登上世界球王寶座後，成為泰國羽球史上第一位男單球王，而這次印尼公開賽也是他首度戴上球王光環出賽，並且在前幾輪賽事中陸續擊敗台灣王子維、李佳豪等人，朝著連四站奪冠的目標邁進。

不過今天碰上台灣一哥周天成，雙方過去4度交手戰成2勝2敗，其中最近一次交手就是在去年的印尼名人賽，當時由昆拉武特以直落二取勝，但周天成今天也展現經驗上的優勢，在首局中段靠著一波7：0的攻勢逆轉戰局，並以21：16先下一城。

第二局雙方昆拉武特雖然開局後一度取得7：2的領先優勢，不過周天成重新提整後急起直追，甚至在局中逆轉戰局，但昆拉武特仍是緊咬比分不放，雙方一路拉鋸到21：21，周天成再靠著一記關鍵扣殺取得第3個賽末點，最終再以一記扣殺讓昆拉武特難以回拍，以23：21勝出，暌違6年再度挺進到印尼公開賽男單決賽。

印尼 羽球 泰國

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