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球王辛納直落三輕取對手 強勢挺進法網16強

中央社巴黎31日綜合外電報導
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世界球王辛納（Jannik Sinner）於法國網球公開賽第3輪賽事以直落三強勢晉級男單16強。（美聯社）
世界球王辛納（Jannik Sinner）於法國網球公開賽第3輪賽事以直落三強勢晉級男單16強。（美聯社）

世界球王辛納（Jannik Sinner）今天於法國網球公開賽第3輪賽事直落三輕取捷克選手萊赫茨卡（Jiri Lehecka），強勢晉級男單16強，他在本屆法網至今一盤未失。

路透社報導，法網比賽場地昨天氣溫飆升，今天則是天空灰濛濛，毫不留情的辛納在蘇珊蘭格倫球場（Court Suzanne-Lenglen）開賽連拿11局，把萊赫茨卡打得落花流水、壓力滿檔。

當萊赫茨卡終於稍有起色，觀眾立即給以大聲喝采。但辛納繼續使出一流打法，最終以6比0、6比1、6比2輕鬆取勝，他在第4輪將對上來自俄羅斯的大會第17種子盧布列夫（Andrey Rublev）。

23歲的辛納先前因禁藥事件而被判3個月禁賽，本月稍早才重返球場，但在本屆法網沒有遭遇太大阻力就順利挺進16強。

辛納賽後說道：「今天我真的、真的打得很好。他發球非常好、非常猛，不過我很開心。」

此戰首盤只耗時大約25分鐘，辛納就賞給萊赫茨卡一個「貝果」。

坐擁3座大滿貫賽金盃的辛納，有望成為1976年以來首位贏得法網男單冠軍的義大利選手。

另外，美國女將皮古拉（Jessica Pegula）則於法網第3輪奮戰3盤後，才擊敗2019年法網女單亞軍、捷克好手萬卓索娃（Marketa Vondrousova）。

大會第3種子皮古拉耗時112分鐘，才以3比6、6比4、6比2逆轉擊倒萬卓索娃而晉級法網女單16強。

法網 義大利 俄羅斯

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