我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京台灣人齊聚餐廳看大選開票 感染中國人

國務卿布林肯賀賴清德勝選 重申美致力維護台海和平

大馬羽賽／逆轉陳雨菲 中斷對戰4連敗 戴資穎明拚第5冠

記者劉肇育／即時報導
戴資穎挺進大馬公開賽決賽。(圖／Badminton Photo提供)
戴資穎挺進大馬公開賽決賽。(圖／Badminton Photo提供)

台灣羽球一姊戴資穎今天在總獎金130萬美元的馬來西亞公開賽女單4強賽，遭遇老對手中國陳雨菲，上演雙方生涯的第26次對戰，儘管賽前處在對戰4連敗，但戴資穎最終以17：21、21：15、21：18逆轉陳雨菲，闖進到決賽。

將問鼎個人生涯第5座大馬公開賽冠軍的戴資穎，今年前三輪賽事在都以直落二取勝後，今天4強賽則是遭遇世界排名第2名的老對手陳雨菲，雙方在最近的7次交手中有5次打到3局才分出勝負，幾乎每次交手都是激戰。

而今天兩人也上演生涯第26度的對決，首局賽事就打得相當拉鋸，戴資穎開賽後雖然一度取得5：1領先，不過陳雨菲隨即回敬一波5：0攻勢逆轉，雙方接下來也是互有領先，但在16：16後，戴資穎卻接連出現控球失誤，還讓陳雨菲抓住機會扣殺得分，以21：17先下一城。

第二局前段戴資穎一度取得領先，不過在局中卻遭到陳雨菲逆轉，但下半局戴資穎靠著一波5：0攻勢反取得16：12領先，並以21：15扳平戰局。

決勝局兩人依舊打得相當拉鋸，陳雨菲先是以11：10領先進入技術暫停，之後一度將差距擴大到3分，不過戴資穎靠著網前接連搶分追到1分差，儘管接下來連續回擊出界，但戴資穎靠著靈活的球路，不斷調動陳雨菲導致她出現失誤，追到17：17平手，緊接著雙方在51拍來回後戴資穎靠著幸運的爬網球逆轉戰局，而這一球也讓場上局勢都倒向戴資穎，最終她也以21：18逆轉勝出搶下決賽門票，並將與安洗瑩、張藝曼之戰的勝者爭冠。

影片來源：YouTube WILL RISE BADMINTON

羽球

上一則

「籠式網球」怎麼打？ 富豪和名流 都迷上了

延伸閱讀

羽球／對何冰嬌5連勝 戴資穎晉大馬公開賽4強再戰陳雨菲

羽球／對何冰嬌5連勝 戴資穎晉大馬公開賽4強再戰陳雨菲
納達爾復出布里斯本男雙吞敗 鬆口仍有強烈欲望打下去

納達爾復出布里斯本男雙吞敗 鬆口仍有強烈欲望打下去
20年前被劉德華欺負 梁朝偉復仇成功

20年前被劉德華欺負 梁朝偉復仇成功
MLB／盼山本由伸投200局 松坂大輔：想看日本4強投爭塞揚

MLB／盼山本由伸投200局 松坂大輔：想看日本4強投爭塞揚

熱門新聞

法國媒體爆料，梅西獲得2021年金球獎是球隊賄賂「法國足球雜誌」前主編所得到。 （路透）

足球／大醜聞？法媒爆2021年梅西金球獎是球隊賄賂得到

2024-01-07 09:13
德國傳奇球星、「足球皇帝」碧根鮑華去世。(路透)

德國傳奇球星、「足球皇帝」貝肯鮑爾 78歲睡夢中去世

2024-01-08 12:22
詹姆斯隔扣喬治。(取材自湖人官方X)

NBA／39歲詹皇隔扣喬治震驚全場 哈登表情成網路梗圖

2024-01-08 07:47
高爾夫球傳奇名將老虎伍茲（Tiger Woods）宣布與運動用品大廠耐吉（Nike）長達27年的代言合作關係畫下句點。（路透）

伍茲宣布與Nike終止27年代言 賺進6.6億元、曝光下一步

2024-01-08 23:02
籠式網球場是正規網球場的縮小版，四周用玻璃牆圍住。(美聯社)

「籠式網球」怎麼打？ 富豪和名流 都迷上了

2024-01-13 10:41
艾米莉與菲娜是兩位AI生成美女。（取材自Emily Pellegrini IG）

足球／竟被性感AI美女騙了 德國球員索要連絡方式成笑話

2024-01-08 06:57

超人氣

更多 >
1月事業旺 5生肖升職加薪 屬蛇有貴人幫助、他將得到好運

1月事業旺 5生肖升職加薪 屬蛇有貴人幫助、他將得到好運
不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席

不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席
小王祖賢遊歐曝「親密照」 男友人身分竟是超紅星二代

小王祖賢遊歐曝「親密照」 男友人身分竟是超紅星二代
40歲後想找到工作？女富豪提供關鍵秘訣

40歲後想找到工作？女富豪提供關鍵秘訣
多年之後仍難忘 妮可基嫚驚曝對湯姆克魯斯還有遺憾

多年之後仍難忘 妮可基嫚驚曝對湯姆克魯斯還有遺憾