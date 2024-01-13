大馬羽賽／逆轉陳雨菲 中斷對戰4連敗 戴資穎明拚第5冠

戴資穎挺進大馬公開賽決賽。(圖／Badminton Photo提供)

台灣羽球 一姊戴資穎今天在總獎金130萬美元的馬來西亞公開賽女單4強賽，遭遇老對手中國陳雨菲，上演雙方生涯的第26次對戰，儘管賽前處在對戰4連敗，但戴資穎最終以17：21、21：15、21：18逆轉陳雨菲，闖進到決賽。

將問鼎個人生涯第5座大馬公開賽冠軍的戴資穎，今年前三輪賽事在都以直落二取勝後，今天4強賽則是遭遇世界排名第2名的老對手陳雨菲，雙方在最近的7次交手中有5次打到3局才分出勝負，幾乎每次交手都是激戰。

而今天兩人也上演生涯第26度的對決，首局賽事就打得相當拉鋸，戴資穎開賽後雖然一度取得5：1領先，不過陳雨菲隨即回敬一波5：0攻勢逆轉，雙方接下來也是互有領先，但在16：16後，戴資穎卻接連出現控球失誤，還讓陳雨菲抓住機會扣殺得分，以21：17先下一城。

第二局前段戴資穎一度取得領先，不過在局中卻遭到陳雨菲逆轉，但下半局戴資穎靠著一波5：0攻勢反取得16：12領先，並以21：15扳平戰局。

決勝局兩人依舊打得相當拉鋸，陳雨菲先是以11：10領先進入技術暫停，之後一度將差距擴大到3分，不過戴資穎靠著網前接連搶分追到1分差，儘管接下來連續回擊出界，但戴資穎靠著靈活的球路，不斷調動陳雨菲導致她出現失誤，追到17：17平手，緊接著雙方在51拍來回後戴資穎靠著幸運的爬網球逆轉戰局，而這一球也讓場上局勢都倒向戴資穎，最終她也以21：18逆轉勝出搶下決賽門票，並將與安洗瑩、張藝曼之戰的勝者爭冠。

影片來源：YouTube WILL RISE BADMINTON