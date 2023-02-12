在台首戰打41分鐘 林書豪謝教練：謝謝你讓我打那麼多

鋼鐵人隊林書豪首戰。記者劉學聖／攝影

最近一次出賽已是去年12月20日，「哈佛小子」林書豪 今天PLG處女秀就上場41分鐘20秒，繳出21分、13助攻、6籃板，坦言多少有些疲憊，不過出賽時間賽前就和教練團有共識，還和鋼鐵人總教練鄭志龍「告白」，感謝教頭讓他有充分上場時間。

34歲的林書豪回憶說，從2021年到中國CBA後，應該沒有比賽上場時間超過40分鐘，最近一次上場時間如此久可能要回溯到10年前在火箭隊時期。

「當然第一場就體能角度是最難的，今天以後應該會容易滿多，要讓身體適應過來就比較好。」林書豪提到，過去NBA 時期，體能就是自己的優點，但來台也需要一段時間適應，感謝教練團很有耐心，一直提點自己，喊完會累的他還轉頭向記者會上坐在身旁的鄭志龍說：「謝謝你讓我打那麼多！」

鄭志龍透露，賽前就和林書豪溝通過，今天36到40分鐘是他的目標，首戰稍微超標，鄭志龍承認稍微保守，之後會繼續調整，「今天有兩次我希望他下來，他覺得那段時間他還可以在場上奮鬥，以後我心就不要那麼軟了，該下來時就要下來休息，這樣對球隊和個人都比較好。」

林書豪第三節一次暫停還拿起戰術板，鄭志龍解釋說，剛加入的林書豪和團隊仍在磨合，當下拿起戰術板是想確認隊友路線是否有同樣想法。

「書豪防守上的經驗、技術、積極度，帶動整個球隊的防守能量，防守是這支球隊最大的改變。」鄭志龍相信林書豪的加入，讓鋼鐵人有更多「可能性」。