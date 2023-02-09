NBA／籃網送走KD、厄文 總經理不認是「交易輸家」

杜蘭特（右）與厄文雙雙離開籃網。（歐新社）

籃網在今年交易大限前接連送走球隊兩大球星杜蘭特（Kevin Durant）與厄文 （Kyrie Irving），儘管換回不少年輕好手與選秀權，但仍被認為是在今年交易亂鬥中的輸家之一，不過總經理馬克思（Sean Marks）今天也透過聲明表示，這是在評估前進的最佳道路後所做出的決定，並將為球隊長期成功奠定基礎。

籃網在日前先將高喊「賣我」的主控厄文送往獨行俠，昨天的交易截止前夕又將杜蘭特送往太陽，一口賣掉三巨頭中的前兩大球星，不僅創下NBA 史上罕見的交易規模，也宣告正式結束三巨頭時代。

而在這次交易截止前，籃網共達成了4筆交易案，獲得丁威迪（Spencer Dinwiddie）、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）、布里吉斯（Mikal Bridges）、強森（Cameron Johnson）4名球員，並拿下5個首輪、7個次輪選秀權，以及2028年與太陽互換選秀權和法國球員米希努（David Michineau）的選秀權。

儘管籃網送出雙星所換回的4名年輕球員，在此階段的影響力仍無法與杜蘭特和厄文相比，卻也都是受到期待的年輕好手，加上入手的12個選秀權，確實也為球隊累積了未來建隊的籌碼。

總管馬克思在今天也發出聲明強調，在評估過最佳的前進道路後，他們都相信這次的交易將能為球隊長期的成功奠定基礎，「布里吉斯、強森都是非常出色的球員，而且不斷在成長，他們在側翼將可以提供多才多藝的幫助，另外我們還得到對球隊持續發展有利的未來選秀權。」