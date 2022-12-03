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世足賽當跳板 傳卡達下一步將申辦2036年奧運

編譯徐榆涵／即時報導
卡達成功舉辦世界盃後，傳下一步將放眼2036年奧運。（美聯社）
卡達成功舉辦世界盃後，傳下一步將放眼2036年奧運。（美聯社）

卡達順利舉辦世界盃，吸引全球目光，證明自己有能力舉辦大型體育賽事。衛報報導，在歷經三次失敗後，卡達希望把世足賽當作跳板，準備好申辦2036年的奧運。

據報導，卡達過去三度申辦奧運失敗，部分原因是國際奧委會內部懷疑，卡達這麼小的國家是否具備可舉辦一系列賽事的基礎建設，同時吸引來自32個運動項目的上萬名選手與容納數百萬名觀眾。現在卡達有愈來愈多人樂觀認為，本屆世界盃已向國際奧委會證明，卡達可在同一個大城市建造多個場館，提供奧運風格概念。

有鑑於考量到卡達夏季的高溫，賽事將不得不延後至秋季舉行。但賽事在秋季登場的狀況並非首例，1964年東京奧運於10月開幕，1988年漢城（現稱首爾）奧運和2000年雪梨奧運都在9月中旬才開幕。

卡達這次世界盃的空調球場相當成功，期望能擴大空調球場的使用範圍至其他戶外球場。這能夠避免2019年9月杜哈世界田徑錦標賽發生的狀況，當年因高溫和潮濕，女子馬拉松項目特地延後至午夜左右才開賽，但仍有近一半選手沒能完賽。

儘管卡達持樂觀態度，但申辦奧運勢必將面臨多方挑戰。奧運界的LGBTQ+族群運動員遠多於足球界，他們可能會對在同性戀遭定罪的國家舉辦奧運有異議。此外，國際奧委會也不支持在奧運會開幕前幾天撤下贊助商產品，這次世界盃在賽前臨時發布禁酒令，導致贊助商百威啤酒損失慘重。

後勤方面也將面臨挑戰，包括如何在最高點海拔338英尺的國家舉辦山地自行車比賽等。預計將申辦2036奧運的其他國家包括印度、印尼和土耳其。

東京奧運 世界盃 高溫

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