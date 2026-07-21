陳柏霖閃兵神隱9個月....旗下女星洩他近況：在懺悔
聯合勸募今（7/21）舉辦「一日捐」小眾聯合影展記者會，短片男主角是陳柏霖，今日活動則由他旗下藝人百白主持。陳柏霖去年因閃兵案演藝事業停擺，關於工作和婚訊等敏感問題，百白不但沒閃躲，反而展露高EQ幽默感，被問老闆陳柏霖最近忙什麼，她直率回：「懺悔吧！」
陳柏霖曾為聯合勸募愛心大使，連續多年為「一日捐」公益活動站台。百白跟他同屬一家公司，工作是否受波及？她一派輕鬆：「如果我是男的，就可以接他不能演的戲，唉，剛好不是男生，多賺一點我就可以一日捐，三十日都可以！」
百白這段時間在IG給陳柏霖按愛心和點讚，知道對方活著，偶爾還是會聯絡一下，至於他原本預訂年底與13年的女友庭瑄在紐西蘭辦婚禮，傳出因閃兵案延後，對此百白回說：「還沒收到（通知），我也非常期待，但他現在應沒空吧，先把事情處理好，如果我是女生也會說等一下。」
百白剛完成舞台劇「我不是影后」演出，剛巧就是今日來賓嚴藝文的劇本改編。她形容最近在「放暑假」，吃得健康、運動、學英文、玩皮克敏，膚況變得很好，愈來愈喜歡自己。
聯合勸募今天這場「一日捐」小眾聯合影展記者會，二度透過影展形式，將鏡頭對準容易被忽視的社會角落，去年以影展呈現弱勢家庭、獨居長者、成癮者、更生人、街友等五項服務視角，今年還加入移工及原住民兒少兩項議題影片。
據統計，在台移工人數已突破88萬大關，然受限於語言及文化差異，移工們融入在地生活仍具挑戰；關懷跨國之餘，本土議題亦不容忽視，偏鄉原住民兒少因環境與資源落差，在成長及自我認同上也面臨考驗。聯合勸募副理事長林瓊瀛表示：「去年在愛心大使陳柏霖及各界號召下，成功喚起社會對小眾議題的關注；今年活動主視覺則由受助對象擔綱主角，期望大眾直視這份真實，進一步化為行動，用『一日捐』接住他們的迫切需求。」
百白在活動上被問到老闆陳柏霖最近忙什麼，直接回應「懺悔吧！」，以輕鬆又帶點調侃的方式透露他目前仍在處理閃兵案後續，演藝工作也因此暫時停擺。 她說如果自己是男生，就能接演陳柏霖不能演的角色，還開玩笑表示自己剛好不是男生，所以只能多賺一點再拿去捐款，展現高EQ也替現場增添氣氛。 今年影展延續弱勢家庭、獨居長者、成癮者、更生人與街友等主題，另外再加入移工及原住民兒少兩項議題，希望透過影片讓社會看見更多容易被忽略的處境。
精華 FAQ
百白在活動上被問到老闆陳柏霖最近忙什麼，直接回應「懺悔吧！」，以輕鬆又帶點調侃的方式透露他目前仍在處理閃兵案後續，演藝工作也因此暫時停擺。
她說如果自己是男生，就能接演陳柏霖不能演的角色，還開玩笑表示自己剛好不是男生，所以只能多賺一點再拿去捐款，展現高EQ也替現場增添氣氛。
今年影展延續弱勢家庭、獨居長者、成癮者、更生人與街友等主題，另外再加入移工及原住民兒少兩項議題，希望透過影片讓社會看見更多容易被忽略的處境。
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