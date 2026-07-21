陳柏霖閃兵神隱9個月....旗下女星洩他近況：在懺悔

嚴藝文（左）首度參加公益活動，百白擔任主持人。記者林士傑／攝影

聯合勸募今（7/21）舉辦「一日捐」小眾聯合影展記者會，短片男主角是陳柏霖 ，今日活動則由他旗下藝人百白主持。陳柏霖去年因閃兵案演藝事業停擺，關於工作和婚訊等敏感問題，百白不但沒閃躲，反而展露高EQ幽默感，被問老闆陳柏霖最近忙什麼，她直率回：「懺悔吧！」

陳柏霖曾為聯合勸募愛心大使，連續多年為「一日捐」公益活動站台。百白跟他同屬一家公司，工作是否受波及？她一派輕鬆：「如果我是男的，就可以接他不能演的戲，唉，剛好不是男生，多賺一點我就可以一日捐，三十日都可以！」

百白這段時間在IG給陳柏霖按愛心和點讚，知道對方活著，偶爾還是會聯絡一下，至於他原本預訂年底與13年的女友庭瑄在紐西蘭辦婚禮，傳出因閃兵案延後，對此百白回說：「還沒收到（通知），我也非常期待，但他現在應沒空吧，先把事情處理好，如果我是女生也會說等一下。」

百白剛完成舞台劇「我不是影后」演出，剛巧就是今日來賓嚴藝文的劇本改編。她形容最近在「放暑假」，吃得健康、運動、學英文、玩皮克敏，膚況變得很好，愈來愈喜歡自己。

聯合勸募今天這場「一日捐」小眾聯合影展記者會，二度透過影展形式，將鏡頭對準容易被忽視的社會角落，去年以影展呈現弱勢家庭、獨居長者、成癮者、更生人、街友等五項服務視角，今年還加入移工及原住民兒少兩項議題影片。

據統計，在台移工人數已突破88萬大關，然受限於語言及文化差異，移工們融入在地生活仍具挑戰；關懷跨國之餘，本土議題亦不容忽視，偏鄉原住民兒少因環境與資源落差，在成長及自我認同上也面臨考驗。聯合勸募副理事長林瓊瀛表示：「去年在愛心大使陳柏霖及各界號召下，成功喚起社會對小眾議題的關注；今年活動主視覺則由受助對象擔綱主角，期望大眾直視這份真實，進一步化為行動，用『一日捐』接住他們的迫切需求。」

百白有話直說十分可愛。記者林士傑／攝影

嚴藝文（左）和百白現身公益活動。記者林士傑／攝影