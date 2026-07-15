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獨／舅舅周麟無預警離世 外甥痛別「我們都很難過」

記者林怡秀／即時報導
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周麟（左）曾是紅極一時的中視主持人、右為李琇媛。圖／聯合報系資料照
周麟（左）曾是紅極一時的中視主持人、右為李琇媛。圖／聯合報系資料照

資深藝人周麟今傳出在租屋處病逝，享壽73歲，據「中時新聞網」報導，周麟生前罹患糖尿病，還因此併發白內障，但糖尿病恐導致傷口難以癒合，所以遲遲未動手術，且拒絕朋友金援，長年獨居。而他遺體在租屋處被發現後，由姊姊出面處理身後事，外甥也對此回應了。

外甥透露，和周麟幾乎已經沒有聯絡，「但舅舅會久久來看看我，聊聊天」，他坦言新聞中替周麟處理身後事的姊姊正是他的母親，「但是現在我們都很難過，謝謝您的詢問」，其他則未再多談。而台北演藝工會理事長曹雨婷表示，周麟後事由幾位好友處理，葬儀社老闆也是周麟曾經的好友，但其他事宜由周麟的姊姊做決定，工會隨時配合協助。

曹雨婷對於周麟離世十分遺憾，「他也是本會會員，可由於長期在外發展他自己的事業，很少出現在演藝圈了，周麟是一位非常有才華的綜藝節目主持人，表演者！除了圈內曾經交到很多好朋友之外，圈外也很廣泛交到很多好朋友！所以朋友對他是非常鐵哥們的，也曾經一度愛上股票，也自己投資做些生意」，曹雨婷也透露，周麟姊姊還是派出所連絡上的，姊姊對於弟弟的離開難以接受，目前還無法對外界多說什麼。

糖尿病

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