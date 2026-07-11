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遭親姊背叛欠上億 63歲女星颱風夜離家出走 靠1事翻身

記者梅衍儂／即時報導
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范怡文將舉辦個人演出。圖／川合音樂提供
范怡文將舉辦個人演出。圖／川合音樂提供

63歲的歌手范怡文復出歌壇，她人生曾遭逢低谷，24歲那年轉戰服飾業，從台灣做到中國市場，資本額超過2億新台幣，不過公司最巔峰之際，她遭親姊背叛，一夕之間從億萬CEO變成鉅額欠款的債務人。如今她宣布舉辦個人演唱會，讓許多歌迷期待不已。

范怡文生活一度困窘，欠債時期，她員工資遣費和貨款後身上剩不到400元台幣，吃、住都靠朋友接濟，近幾年回歸歌壇，靠零星演出、變賣珠寶維持生活。她將於7月26日在台北Music Corner角落音樂餐廳舉辦「美好時光」Live House專場。談起這場演出的初心，她笑說：「如果沒有那4年的駐唱生活，就沒有今天的我。」

她透露，高中畢業等待放榜時，因擔心考不上大學，不敢面對父親，一度在颱風夜離家出走，躲進最熟悉的Live House「杜鵑窩」。沒想到，幾個月後，她鼓起勇氣在同一個地方毛遂自薦，剛好遇上女主唱請假，意外獲得上台演唱的機會，也因此被人發掘，展開四年的駐唱人生。

那段日子她幾乎天天趕場，從傍晚一路唱到凌晨，穿梭在各大夜總會與俱樂部之間。為了符合當時的舞台風格，她每天畫著濃濃的「熊貓妝」、擦著黑色指甲油，穿著黑色抹胸與高腰Disco褲，抱著厚厚兩本歌本四處演出。

那個沒有提詞機、沒有網路的年代，每一首歌都只能靠反覆聽黑膠唱片，一字一句背進腦海。她笑說，自己就是在那4年裡，把數百首歌曲都唱進了記憶，也唱出了面對舞台的自信。直到大四參加「大學城」歌唱比賽，被唱片公司發掘，正式踏入歌壇，也為4年的駐唱歲月畫下句點。

精華 FAQ

  • 內文指出，她在服飾事業做到中國市場、資本額逾2億新台幣後，卻遭親姊背叛，導致公司與財務瞬間崩盤，最後背上鉅額欠款，從高峰跌落谷底。

  • 她曾在資遣費與貨款處理後，身上不到400元，吃住都靠朋友接濟；近年回歸歌壇後，也靠零星演出與變賣珠寶勉強維生，撐過最艱難階段。

  • 她在高中後曾於颱風夜離家出走，進入熟悉的Live House，之後展開4年駐唱人生，累積數百首歌曲與舞台自信，並在大學歌唱比賽後被唱片公司發掘出道。

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