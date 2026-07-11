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「玩很大」分組遭嫌年紀太大…女星變臉氣炸破音狂吼

記者李姿瑩／即時報導
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KID分組時對隊友挑三揀四。圖／綜藝玩很大提供
KID分組時對隊友挑三揀四。圖／綜藝玩很大提供

人氣節目「綜藝玩很大」日前播出的「富國好野人之旅」熱度爆棚，大夥們在越南富國島展開熱情對決，在影后曾莞婷的加持下表現極為亮眼，於6月20日成功奪得全體4+以及15歲至44歲同時段的收視雙冠王！延續氣勢，本集節目將繼續玩很大，光是從「挑選隊友」的環節就充滿了各種搞笑與背叛，笑料百出。

影片來源：YouTube@綜藝玩很大 Mr.Player

本次錄影嘉賓陣容除了主持人吳宗憲與KID外，還有張棋惠、TORO、林家佑、潘映竹、恩惠、草莓、畇二以及黑黑，眾多藝人同台較勁。在挑選隊友的過程中，啦啦隊女孩畇二在路邊熱情招手大喊「選我選我」，沒想到KID無情拒絕，要她「先走開」，揚言繞一圈再回來。

另一邊在路邊瘋狂招手的林家佑，一臉擔憂地直呼「會不會直接開走」，沒想到吳宗憲與TORO竟踩油門加速把車開走，頭也不回。隨後KID開車經過潘映竹時，竟大聲吐槽：「這年紀也太大了吧！」，直接打槍嘉賓的年紀，瞬間激怒潘映竹破音怒吼：「怎樣啦！」嚇得KID只能趕緊踩下油門，逃離現場。

不過KID的「迴轉套路」這回卻碰了壁，當他看到高顏值的女嘉賓恩惠，立刻笑容滿面要對方等他去前面迴轉，沒想到下一秒恩惠竟直接被TORO隊搶走。張棋惠這一組則由畇二與林家佑搭檔組成。三組人馬開車前往目的地，展開一場激烈的趣味對決。

本集節目關卡的刺激程度更是進階到了「發瘋」等級。在挑戰過程中，KID突然情緒失控、瘋狂大叫，甚至激動到整個人跪在地上朝著天空大喊：「天公伯啊！」不僅如此，製作人還安排了超荒謬的特別任務，TORO在半夜偷偷潛入KID的房間跳起「健康操」，讓在睡夢中被驚醒的KID滿頭問號。

後半夜的關卡更直接升級，嘉賓戴著「小丑面具」在半夜突襲TORO房間，引發半夜驚聲尖叫。這場從白天戰到半夜的硬仗，不僅考驗嘉賓們的智力與體能，更是對耐力的試煉，相關內容於本周播出，中視周六晚間10:00、三立都會台周日晚間8:00、綜藝玩很大YouTube周一晚間7:00。

潘映竹被嫌年紀大當場爆氣。圖／綜藝玩很大提供
潘映竹被嫌年紀大當場爆氣。圖／綜藝玩很大提供

精華 FAQ

  • 本集延續「富國好野人之旅」的內容，場景設定在越南富國島，嘉賓們在當地進行分組、挑隊友與關卡對決，從白天一路玩到半夜，節奏相當密集。

  • 因為KID開車經過時直接吐槽她「這年紀也太大了吧！」，這句話讓潘映竹瞬間被激怒，立刻破音回嗆「怎樣啦！」，現場氣氛也因此變得非常爆笑。

  • 除了挑隊友與搶人橋段，節目還安排KID情緒大失控跪地喊天公伯、TORO半夜潛入房間跳健康操，以及戴小丑面具突襲房間等荒謬任務，考驗嘉賓耐力。

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