AKIRA首場個人巡演開跑 放浪兄弟麻吉全到場力挺

AKIRA個人巡迴演唱會從大阪開跑。圖／LDH 愛夢悅提供

「國民姐夫」AKIRA今年為紀念加入EXILE放浪兄弟20周年，舉辦出道以來首場個人巡演。演出10日在大阪正式揭幕，AKIRA表示，希望透過這次巡演，讓大家看見持續進化的自己，「有EXILE這個根源，才有今天的我，也希望大家看見不同於以往的AKIRA」。

AKIRA這次演出以個人單曲「URBAN SAVAGE」為主題，融合都會感與狂野魅力的世界觀為主軸，首場大阪公演共帶來18首歌曲，不僅首次公開演唱新歌「TOKYO BRAIN」與安可曲「Blue Moon」，也重新詮釋「BRING THE BEAT BACK Pt.3」等作品，展現不同於以往的舞台魅力。

值得一提的是，AKIRA演藝事業上的重要夥伴也都親自到場力挺，包括EXILE MAKIDAI、DOBERMAN INFINITY成員P-CHO，以及由AKIRA擔任總製作人的THE JET BOY BANGERZ，GENERATIONS成員中務裕太與THE RAMPAGE隊長陣也驚喜現身，攜手帶來EXILE經典組曲，將現場氣氛推向最高潮，也為20周年巡演增添更多紀念意義。

演出尾聲，AKIRA也感性回顧加入EXILE 20年的心情，感謝歌迷一路以來的支持，表示從武道館、首次體育館、巨蛋等每一個重要舞台，至今都深深留在自己的記憶中。他也表示，未來會持續突破既有框架、不斷精進自己，期待8月在台北場和第二故鄉的粉絲們見面。

「EXILE AKIRA 20TH ANNIVERSARY SPECIAL LIVE TOUR "URBAN SAVAGE"」台北站將於8月8日、9日在三創CLAPPER STUDIO舉行。

AKIRA個人巡迴演唱會從大阪開跑。圖／LDH 愛夢悅提供