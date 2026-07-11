星爺新片「功夫女足」紅盤 2.5小時吸1億人民幣 評價兩極

「功夫女足」由迪麗熱巴主演。圖／摘自功夫女足官方微博

由「星爺」周星馳 執導的新片「功夫女足」今（11）日在中國上映，開片氣勢強勁，短短2小時票房便突破1億元人民幣（約1475萬美元），預售成績也刷新近3年暑期檔紀錄。不過，隨著首批觀眾觀影後評價出爐，影片口碑呈現兩極化，加上高達3.8億人民幣的製作成本，能否順利回本成為市場關注焦點。

根據票務平台數據顯示，「功夫女足」於今天上午約9時27分累積票房突破人民幣1億元，僅花費約兩個半小時。貓眼專業版預估，首日票房可望落在人民幣1.9億至2.5億元之間，排片占比超過47%，黃金時段場次更超過55%，展現強勁吸票實力。此外，電影在幾乎未大規模宣傳、臨近上映才定檔的情況下，映前預售仍累積8888.8萬人民幣，創下近3年暑期檔電影預售新高。

不過，亮眼的開片成績背後仍面臨不小挑戰。據悉，「功夫女足」總投資約人民幣3.8億元，其中視覺特效製作成本便高達約1.9億人民幣。依照大陸電影分帳機制推估，電影總票房至少需達約11.4億人民幣，才有機會回收製作成本。

目前包括貓眼、燈塔等票務平台預測，「功夫女足」最終票房約落在人民幣14.28億元，業界則普遍評估區間約為9億至15億元。由於上映後觀眾評價呈現兩極，後續票房走勢仍有待口碑持續發酵，是否能延續首日熱度、順利跨越回本門檻，將是市場觀察重點。