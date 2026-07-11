我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英格蘭隊長凱恩證實曾與川普打高爾夫 讚總統球技佳

報導披露新空軍一號安全疑慮 紐時多名記者遭傳喚

星爺新片「功夫女足」紅盤 2.5小時吸1億人民幣 評價兩極

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「功夫女足」由迪麗熱巴主演。圖／摘自功夫女足官方微博
「功夫女足」由迪麗熱巴主演。圖／摘自功夫女足官方微博

由「星爺」周星馳執導的新片「功夫女足」今（11）日在中國上映，開片氣勢強勁，短短2小時票房便突破1億元人民幣（約1475萬美元），預售成績也刷新近3年暑期檔紀錄。不過，隨著首批觀眾觀影後評價出爐，影片口碑呈現兩極化，加上高達3.8億人民幣的製作成本，能否順利回本成為市場關注焦點。

根據票務平台數據顯示，「功夫女足」於今天上午約9時27分累積票房突破人民幣1億元，僅花費約兩個半小時。貓眼專業版預估，首日票房可望落在人民幣1.9億至2.5億元之間，排片占比超過47%，黃金時段場次更超過55%，展現強勁吸票實力。此外，電影在幾乎未大規模宣傳、臨近上映才定檔的情況下，映前預售仍累積8888.8萬人民幣，創下近3年暑期檔電影預售新高。

不過，亮眼的開片成績背後仍面臨不小挑戰。據悉，「功夫女足」總投資約人民幣3.8億元，其中視覺特效製作成本便高達約1.9億人民幣。依照大陸電影分帳機制推估，電影總票房至少需達約11.4億人民幣，才有機會回收製作成本。

目前包括貓眼、燈塔等票務平台預測，「功夫女足」最終票房約落在人民幣14.28億元，業界則普遍評估區間約為9億至15億元。由於上映後觀眾評價呈現兩極，後續票房走勢仍有待口碑持續發酵，是否能延續首日熱度、順利跨越回本門檻，將是市場觀察重點。

精華 FAQ

  • 電影在上映約2.5小時內就突破1億元人民幣，貓眼並預估首日票房可達1.9億至2.5億元，排片與黃金場次占比也都很高，顯示開局氣勢強勁。

  • 它在幾乎未大規模宣傳、且臨近上映才定檔的情況下，仍累積8888.8萬人民幣預售，並刷新近3年暑期檔預售紀錄，代表周星馳號召力依舊強。

  • 因為總投資約3.8億元，其中特效成本就約1.9億元，依分帳機制推估票房至少要到11.4億元才較可能回本；加上口碑兩極，後續走勢仍不確定。

周星馳

上一則

吳彥祖抱怨劇組便當超難吃 疑影射「九龍城寨」劇組

延伸閱讀

「功夫女足」成本3.8億 近半預算全燒特效…張柏芝包18場力挺

「功夫女足」成本3.8億 近半預算全燒特效…張柏芝包18場力挺
64歲周星馳全勤參與「功夫女足」路演 比主演還拚

64歲周星馳全勤參與「功夫女足」路演 比主演還拚
「功夫女足」定檔 卡司驚見日本人氣男星佐藤健

「功夫女足」定檔 卡司驚見日本人氣男星佐藤健
為周星馳「功夫女足」豁出去了 迪麗熱巴剃髮、曬黑又增重8公斤

為周星馳「功夫女足」豁出去了 迪麗熱巴剃髮、曬黑又增重8公斤

熱門新聞

羅大佑72歲生日前夕迎音樂「新生命」。圖／媒體棧、大右音樂、超級圓頂提供

羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」

2026-07-10 09:51
泰勒絲與NFL球星凱爾西已在紐約完婚。（歐新社）

「外遇1次罰2000萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議

2026-07-05 19:43
田曦薇剛出道時就被公認是甜妹。(取材自微博)

黃曉明早就相中田曦薇？9年前曾「豪刷遊艇」邀拍戲 時間點被指敏感

2026-07-10 21:33
「赤身裸愛」邀請現役色情片演員艾莉莎薩維奇全裸上陣。（圖／原創娛樂提供）

真AV女優全裸上陣 揭成人產業幕後真相 探索親密關係真實樣貌

2026-07-03 01:20
言承旭、林志玲情纏16年，最終「新郎不是我」。（取材自臉書）

林志玲、言承旭情纏16年未果 蔡康永開畫展 昔日戀人罕「再見同框」

2026-07-04 18:48
Lisa最近露面，被指鼻型都變了。(取材自微博)

BLACKPINK Lisa整成蒜頭鼻？粉絲熱議：特色全失

2026-07-04 22:50

超人氣

更多 >
華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了
迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤

迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤
黃曉明早就相中田曦薇？9年前曾「豪刷遊艇」邀拍戲 時間點被指敏感

黃曉明早就相中田曦薇？9年前曾「豪刷遊艇」邀拍戲 時間點被指敏感
屬牛不賺快錢...4生肖不愛名牌不開豪車 卻默默存成隱形富豪

屬牛不賺快錢...4生肖不愛名牌不開豪車 卻默默存成隱形富豪
不愛西餐 華人大爺大媽跨城搶免費中餐 引不滿

不愛西餐 華人大爺大媽跨城搶免費中餐 引不滿