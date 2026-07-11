「警察學校2」男星離世 享壽75歲 長年飽受多種疾病折磨

男星彼得范諾登（Peter Van Norden）逝世，享壽75歲。圖／摘自X

曾活躍於1980、1990年代影壇的資深男星彼得范諾登（Peter Van Norden）驚傳逝世，享壽75歲。他的妻子溫蒂（Wendy）證實噩耗，透露丈夫多年來飽受多種疾病折磨，最終在10日上午，於南加州 一間安寧照護機構平靜走完人生最後一程，而她與兒子羅伯特（Robert）也始終陪伴在側。

出生於紐約的彼得范諾登，自1970年代末期便踏入演藝圈，數十年的影視生涯累積了無數豐富資歷。他曾參演過「女服務生」、「歡樂酒吧」、「末日逼近」等多部經典影集，更曾與威尼斯影帝威廉達佛（Willem Dafoe）在電影「Roadhouse 66」中有過精彩合作。

不過，真正讓全球影迷至今仍津津樂道的，絕對是他在喜劇經典「警察學校2：初任職務」中飾演的警官「溫尼」，以及在「站在子彈上的男人」裡活靈活現演出的前白宮幕僚長「約翰蘇努努」。彼得范諾登憑藉自然且充滿喜感節奏的精湛演技，將各種類型的配角雕琢得活靈活現，也因此被影迷奉為好萊塢 喜劇片中不可或缺的「骨董級綠葉」。

除了在銀幕上發光發熱，私底下的彼得范諾登同樣長年深耕劇場界，不僅曾風光登上百老匯 舞台，更持續在全美各地劇院演出，在舞台劇領域的崇高地位備受業界肯定。

而他的演藝生涯最終章，停留在去年於洛杉磯矩陣劇院（Matrix Theater）演出的舞台劇「Corktown '39」。片中他飾演二戰背景下的關鍵角色「Joe」，以內斂且真摯的演技獲得當地影評的一致盛讚，也為他這段橫跨數十年的傳奇演藝生涯，留下了最完美的謝幕。