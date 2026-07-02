77歲婚紗女王近照震撼全網 凍齡不老秘訣曝光

王薇薇歡度77歲生日。圖／摘自verawang IG

美籍華裔 婚紗設計師王薇薇（Vera Wang）近日迎來77歲生日，她選擇在法國巴黎舉辦慶生派對，並在社群平台分享現場照片。除了豪華慶生場面吸引目光，她換上全新金髮造型，搭配一襲白色禮服亮相，凍齡狀態再度掀起網友熱議。

王薇薇在Instagram曬出多張慶生照，只見她身穿白色削肩長禮服，搭配俐落的金色短髮，在印有「77」字樣的大型生日蛋糕前許願吹蠟燭，蛋糕還搭配仙女棒煙火點綴，現場則有不少親友陪伴，共度生日。

根據外媒「Page Six」報導，這場生日派對選在巴黎知名五星級飯店Plaza Athénée舉辦。好萊塢 女星莎朗史東（Sharon Stone）也在留言區獻上祝福，並稱讚她的新髮型相當迷人。貼文曝光後，大批粉絲紛紛留言祝賀生日快樂，更盛讚她「光彩照人」、「完全看不出77歲」，還封她是時尚界的「百變女王」。

這並非王薇薇首次以金髮造型示人。今年2月出席英國電影學院獎（BAFTA）時，她便以金色髮型現身，5月出席Met Gala時則換上一頭白金色長髮，再次成為鎂光燈焦點。過去她也曾嘗試粉紅色挑染，以大膽多變的造型展現個人風格。

近年王薇薇頻頻因凍齡外貌成為話題，不過她曾多次表示，希望外界把焦點放在自己的設計，而非年齡，並認為以年紀評斷一個人是相當過時的觀念，每個人在不同人生階段都能持續成長。

至於外界好奇的保養方式，王薇薇曾透露，自己最大的秘訣其實很簡單，包括維持工作熱情、睡眠充足、適量飲用伏特加，以及避免長時間曝曬陽光。她表示自己每天大約睡9個小時，也不會刻意節食，甚至曾分享喜歡吃麥當勞和甜甜圈，認為真正讓人保持年輕的關鍵，是對生活與工作的熱情，而不是極端的飲食控制。

王薇薇保養得宜，滿滿少女味。圖／摘自verawang IG