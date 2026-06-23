曾志偉、曾寶儀賣荃灣豪宅投資獨到 買舊樓曾大賺2780萬港元

曾志偉(前)、曾寶儀父女投資房產眼光獨到， 最新以1240萬港元售出荃灣寶雲匯一棟房，10年帳賺8%。(取材自臉書)

73歲香港 藝人曾志偉與女兒曾寶儀名下公司，近日出售位於荃灣半山的住宅物業「寶雲匯」，以1240萬元(港幣，下同，約158.7萬美元)成交，持有超過10年後轉手，獲利約90萬元，物業升值約8%。

綜合香港01媒體報導，根據土地註冊處資料，成交物業為荃灣荃錦公路98號寶雲匯第7座高樓層A室，實用面積約1107平方呎，為三房一套房格局，交易內容包括3個車位，成交價為1240萬元，折合實用呎價約1萬1201元。

資料顯示，該物業由中太管理有限公司持有，公司登記董事包括曾志偉、曾寶儀及李愛華。該公司2012年以1080萬元購入上述單位及1個車位，其後於2015年再向發展商購入另外2個車位，成交價合共70萬元，因此單位連3個車位的總購入成本約1150萬元。

以此次成交價計算，扣除當年購入成本後，帳面獲利約90萬元，持有期間超過10年，物業升值約8%。

報導指出，寶雲匯近期平均成交呎價約1萬0680元。近3個月屋苑錄得5宗成交，目前市場仍有三房單位放售，開價約798萬至1300萬元，呎價介於1萬1192元至1萬2623元之間。

曾志偉與曾寶儀過去曾有多宗物業投資紀錄。其中，父女兩人2002年以公司名義斥資420萬元購入九龍何文田界限街一棟地下舊樓物業，持有19年後，於2021年由恒和珠寶收購作重建用途，成交價3200萬元，帳面獲利2780萬元，物業升值約6.6倍。

除了上述交易外，曾志偉亦曾持有西貢清水灣彩濤別墅。資料顯示，他於1988年以約403萬元購入該物業，持有32年後於2020年以約1億元出售，帳面獲利約9597萬元，物業升值約24倍，為其歷年較受關注的房地產交易之一。

曾志偉近年除演藝工作外，也長期投入房地產投資，曾寶儀則與父親共同持有部分物業資產，相關交易多以公司名義進行。此次出售寶雲匯住宅，是父女近年公開資料中最新一宗住宅物業交易。