王奕翔返台高雄演出 拋大禮被告白 &TEAM西裝帥翻

&TEAM穿上西裝造型，魅惑神情狂撩粉絲。圖／網銀國際影視提供

&TEAM、ONEUS昨空降高雄流行音樂中心開唱，不但獻上多首人氣歌曲，頻頻以華語、台語問候，還狂發限量簽名驚喜禮物，締造一波波高潮。

ONEUS在「MIXPOP CONCERT」率先登場，獻出在高雄的第一次，團員煥雄發現高雄和名字一樣，特別用華語自我介紹：「大家好，我是來到高雄的煥雄，今天也一起開心的玩吧！」除了獻唱「Kick It」、「Grenade」等歌曲，他們苦練「想見你」的插曲「一天」，也好奇徵詢在地美食，有粉絲推薦芒果冰，煥雄突然想起有台北粉絲經營冰店，向大家提問：「高雄也有嗎？有的話我們今天會去喔！」

緊接著由穿上西裝的&TEAM接棒，台灣囝仔王奕翔（NICHOLAS）難掩興奮心情，表示時隔2年回到高雄，在社群PO了自彈自唱周杰倫 「晴天」的影片，當成給粉絲的驚喜。歌迷把握機會拱他現場演出，他笑說：「唱一下？有這麼便宜的事嗎？」最後清唱寵粉，在一旁的團員JO立刻變成粉絲，K則搞笑用華語告白：「我愛你！」

他們準備了「Lunatic」、「We On Fire」等作品，演唱「HOTLINE」時，團員驚喜發送禮物，王奕翔笑說：「我玩得很開心，丟了粽子、還有月亮？這個是額外的驚喜，沒有拿到也沒關係，好好看成員的帥臉就好了！」

ONEUS帶來華語歌曲「一天」。圖／網銀國際影視提供