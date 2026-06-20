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白家綺婚禮淚崩 曾想自證不值得被愛：謝謝你沒讓我得逞

記者趙大智／即時報導
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白家綺（左）撲吻吳東諺表達愛意。記者趙大智／攝影
白家綺（左）撲吻吳東諺表達愛意。記者趙大智／攝影

白家綺和吳東諺當年在民視校園劇「我的老師叫小賀」裡分飾凱蜜老師和學生陳龍飛，也算是「師生戀」。如今熬過7年之癢，選在結婚8年之際補辦婚宴，兩人互換誓詞，白家綺感謝他「當初雖然被我拒絕得體無完膚，依然沒有放棄的對我死纏濫打」，也透露自己一吵架就提分手，「謝謝你從來沒有答應我」，吳東諺則說「謝謝妳在我一無所有的時候，願意相信我，願意把妳的未來交給我」。

白家綺戴著白色頭紗，入場時就已激動噴淚，她緩緩走向爸爸，主持人旁白透露，當年白家綺第一次拍戲哭不出來，打給爸爸，才聽他「喂」一聲，淚水就嘩啦啦流下來。白爸爸牽著白家綺的手，當場獻唱串燒組曲，從葉璦菱「愛我別走」、「無言的結局」唱到「把悲傷留給自己」，字字句句流露嫁女兒的不捨 ，最後將女兒的手交給女婿吳東諺手中才轉身離開。

白家綺對吳東諺告白：「老公，恭喜你終於娶到我了」，曾經歷一次失敗婚姻的她，一直想要證明自己是不值得被愛的，「謝謝你，沒有讓我得逞」。最後吳東諺拿出1.2克拉鑽戒套住白家綺，2個大女兒也喜極而泣。

吳東諺（右）先唸誓詞。記者趙大智／攝影
吳東諺（右）先唸誓詞。記者趙大智／攝影

一家6口同台。記者趙大智／攝影
一家6口同台。記者趙大智／攝影

精華 FAQ

  • 兩人是在結婚八年之際補辦婚宴，並在現場互換誓詞。這場婚禮也成為他們回顧一路走來感情歷程的重要時刻。

  • 她感謝吳東諺當初被拒絕後仍未放棄，也謝謝他從沒答應自己一吵架就提分手，最後更感性表示，謝謝他沒讓她證明自己不值得被愛。

  • 白家綺戴著白紗入場時激動落淚，白爸爸牽著她的手並獻唱串燒歌曲，最後將女兒交給吳東諺，場面充滿不捨與祝福。

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