史上最多次摃龜奧斯卡…葛倫克蘿絲終獲小金人

女星葛倫克蘿絲（Glenn Close）將獲頒奧斯卡終身成就獎（Academy Honorary Award）。圖／摘自IG

曾8度獲得奧斯卡 獎提名，卻從未獲獎的女星葛倫克蘿絲（Glenn Close），終於迎來她首座的奧斯卡獎，美國影藝學院（The Academy of Motion Picture Arts and Sciences）公布將頒發奧斯卡終身成就獎（Academy Honorary Award）給葛倫克蘿絲，其他獲獎者還包括名導雷利史考特（Ridley Scott）以及動畫師佛洛伊德諾曼（Floyd Norman）等人。

除了葛倫克蘿絲、雷利史考特、佛洛伊德諾曼外，另外2位獲獎者分別為製片人克莉絲汀瓦雄（Christine Vachon）以及潘蜜拉柯夫勒（Pamela Koffler）。5人將於11月15日舉行的第17屆奧斯卡理事會獎（Governors Awards）頒獎典禮上獲頒小金人 。

葛倫克蘿絲此前曾獲得8次奧斯卡獎提名，但均抱憾而歸；而「銀翼殺手」名導雷利史考特也曾獲得過4次奧斯卡提名，在本次獲獎前同樣從未贏得過小金人。美國影藝學院主席萊內特豪威爾泰勒（Lynette Howell Taylor）提到，5位獲獎者的作品具有開創性，且一直以來改變了電影藝術的樣貌。

由美國影藝學院頒發的奧斯卡終身成就獎（Academy Honorary Award），通常授予那些擁有非凡職業生涯卻從未獲得過奧斯卡獎的藝術家。去年就由好萊塢男神「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）獲獎，該獎項與奧斯卡獎具有同等效力。

也因此，對於幾乎囊括所有電影重要獎項，包括3座艾美獎、3座東尼獎、3座葛萊美獎和3座金球獎的葛倫克蘿絲來說，生涯8次入圍奧斯卡卻從未獲獎，創史上最久的這項紀錄，也總算在長達40年的漫長等待後，畫下完美句點。

雷利史考特曾執導過「神鬼戰士」、「銀翼殺手」等電影。（路透）