我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

五角大廈突發有害物質事件 多樓層封閉 人員疏散

網路募款惹議 19歲殺人犯家屬拿善款當生活費

史上最多次摃龜奧斯卡…葛倫克蘿絲終獲小金人

記者廖福生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
女星葛倫克蘿絲（Glenn Close）將獲頒奧斯卡終身成就獎（Academy ...
女星葛倫克蘿絲（Glenn Close）將獲頒奧斯卡終身成就獎（Academy Honorary Award）。圖／摘自IG

曾8度獲得奧斯卡獎提名，卻從未獲獎的女星葛倫克蘿絲（Glenn Close），終於迎來她首座的奧斯卡獎，美國影藝學院（The Academy of Motion Picture Arts and Sciences）公布將頒發奧斯卡終身成就獎（Academy Honorary Award）給葛倫克蘿絲，其他獲獎者還包括名導雷利史考特（Ridley Scott）以及動畫師佛洛伊德諾曼（Floyd Norman）等人。

除了葛倫克蘿絲、雷利史考特、佛洛伊德諾曼外，另外2位獲獎者分別為製片人克莉絲汀瓦雄（Christine Vachon）以及潘蜜拉柯夫勒（Pamela Koffler）。5人將於11月15日舉行的第17屆奧斯卡理事會獎（Governors Awards）頒獎典禮上獲頒小金人

葛倫克蘿絲此前曾獲得8次奧斯卡獎提名，但均抱憾而歸；而「銀翼殺手」名導雷利史考特也曾獲得過4次奧斯卡提名，在本次獲獎前同樣從未贏得過小金人。美國影藝學院主席萊內特豪威爾泰勒（Lynette Howell Taylor）提到，5位獲獎者的作品具有開創性，且一直以來改變了電影藝術的樣貌。

由美國影藝學院頒發的奧斯卡終身成就獎（Academy Honorary Award），通常授予那些擁有非凡職業生涯卻從未獲得過奧斯卡獎的藝術家。去年就由好萊塢男神「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）獲獎，該獎項與奧斯卡獎具有同等效力。

也因此，對於幾乎囊括所有電影重要獎項，包括3座艾美獎、3座東尼獎、3座葛萊美獎和3座金球獎的葛倫克蘿絲來說，生涯8次入圍奧斯卡卻從未獲獎，創史上最久的這項紀錄，也總算在長達40年的漫長等待後，畫下完美句點。

雷利史考特曾執導過「神鬼戰士」、「銀翼殺手」等電影。（路透）
雷利史考特曾執導過「神鬼戰士」、「銀翼殺手」等電影。（路透）

精華 FAQ

  • 她獲頒的是奧斯卡終身成就獎，屬於美國影藝學院的榮譽獎項，通常表彰一生創作卓越、但未曾拿過正式奧斯卡獎的電影人。

  • 同場獲獎者還包括名導雷利史考特、動畫師佛洛伊德諾曼，以及兩位製片人克莉絲汀瓦雄與潘蜜拉柯夫勒，共五人將在理事會獎典禮受獎。

  • 因為她曾八度入圍奧斯卡卻始終落空，創下長年未得獎紀錄；她又累積艾美獎、東尼獎、葛萊美獎與金球獎等多項肯定，終於在四十年後圓夢。

小金人 奧斯卡

上一則

傑森史塔森親眼目睹兇殺案「遭誣陷為兇手」被迫展開逃亡

延伸閱讀

奧斯卡大遺珠翻身 哈里遜福特成終身成就獎大熱門

奧斯卡大遺珠翻身 哈里遜福特成終身成就獎大熱門
2026東尼獎 「施米加多」奪最佳音樂劇 80歲李斯高3度封帝

2026東尼獎 「施米加多」奪最佳音樂劇 80歲李斯高3度封帝
AMA╱BTS拿3獎項 擠走泰勒絲、卡卡奪「年度藝人」

AMA╱BTS拿3獎項 擠走泰勒絲、卡卡奪「年度藝人」
爾灣華裔初中生 獲職棒天使隊1萬元獎學金

爾灣華裔初中生 獲職棒天使隊1萬元獎學金

熱門新聞

查斯是童星出身，現在則淪為街友。(摘自IMDb)

昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助

2026-06-10 21:01
林可彤此次返台感受到久違的人情味。（取材自林可彤 Hope Lin臉書）

名模定居美國1年閃電返台 帶2兒回來充電 直言「台北更美好幸福」

2026-06-07 19:21
黃仁勳（右）遠遠就注意到張熙恩。（取材自張熙恩IG）

黃仁勳一眼看見了 言承旭舊愛高舉肖像畫 獲唯一簽名合照樂瘋

2026-06-04 08:15
黃曉明二度考博士班終於錄取。(摘自黃曉明微博)

黃曉明去年落榜逆襲成功 48歲高分錄取博士班

2026-06-09 22:28
王祖賢分享自己創業的心路歷程。（取材自 SurvivingSiliconValley YT）

王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」

2026-06-07 19:16
金宣虎比出愛心手勢放電。圖／讀者提供

和高允貞疑假戲真做 金宣虎認最愛「愛情怎麼翻譯？」

2026-06-06 15:59

超人氣

更多 >
昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助

昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助
四生肖今年容易陷入「財富空心感」 賺得多不如賺得踏實

四生肖今年容易陷入「財富空心感」 賺得多不如賺得踏實
谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？

谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？
印度稱不讓一滴水流出 巴基斯坦指水資源條約仍有效

印度稱不讓一滴水流出 巴基斯坦指水資源條約仍有效
好市多烤雞防腐劑疑雲 官方終於回應了

好市多烤雞防腐劑疑雲 官方終於回應了