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中國女星艾米參加高考拒合照被嘲「耍大牌」卻獲全網力挺

記者賴錦宏／即時報導
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中國女星艾米參加高考拒絕合照，被網友抨擊「咖不大，架子倒不小」。（抖音）
中國女星艾米參加高考拒絕合照，被網友抨擊「咖不大，架子倒不小」。（抖音）

2008年7月13日出生的中國女演員艾米，今年參加高考。 6月8日高考期間，與艾米同一考場的考生在考試間隙認出她，當場請求簽名、合照，艾米以「抱歉不可以！」回應後直接離開未作停留。隨後，該考生在平台發文吐槽，指責艾米「咖不大，架子倒不小」，認為其作為公眾人物過於冷漠。但許多中國網友發文支持她的決定。

微博小紅書上，多數網友表示，被拒絕者「缺乏分寸感」，在決定人生走向的重要考試時刻，還去打擾他人，被拒後還上網吐槽，是缺乏同理心和「邊界感」的表現。

針對艾米被嘲「人氣低架子大」反獲全網力挺，中國媒體評論，艾米作為考生之一，其首要身分是「答卷人」而非「明星」。她選擇遵守規則、專注考試，是對自身前途負責，也是對其他考生權益的尊重。拒絕簽名不僅是正當權利，更是恪守底線的體現。

今年參加高考的演員艾米先後出演過電影《長津湖》、劇集《雲之羽》、《墨雨雲間》等20餘部影視作品，早前她以專業成績83.5分、中國全國第3名的優異表現，通過北京電影學院2026年表演系校考。

中國女星艾米參加高考拒絕合照，被網友抨擊「咖不大，架子倒不小」。（抖音）
中國女星艾米參加高考拒絕合照，被網友抨擊「咖不大，架子倒不小」。（抖音）

精華 FAQ

  • 她在考試間隙被要求簽名合照後，以「抱歉不可以！」回應並直接離開，主要是避免在高考這種重要時刻被打擾，也顯示她選擇專注考試、遵守現場秩序。

  • 多數網友認為，對方在考試期間主動要求合照本就缺乏分寸，遭拒後又上網抱怨，更像是不體諒他人。大家普遍認為，拒絕打擾是合理反應，不應被扭曲成耍大牌。

  • 中國媒體指出，艾米當下的首要身分是考生而非明星，專注答卷、遵守規則才是對自己前途負責，也尊重其他考生權益，因此拒絕簽名合照屬於正當且合宜的選擇。

高考 微博 小紅書

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