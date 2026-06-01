賭王之子結婚7年補辦世紀婚禮…兒女當花童首度同框

何猷君、奚夢瑤結婚7年舉辦婚禮，一雙兒女是花童。圖／摘自momomarioho IG

澳門 賭王何鴻燊四房兒子何猷君與中國超模奚夢瑤結婚7年，終於在法國補辦夢幻婚禮。兩人選擇於當地時間6月1日在法國浪漫小鎮多維爾舉行婚禮，不僅邀請至親好友到場見證，6歲兒子與4歲女兒也擔任花童，一家四口同框畫面溫馨動人。

據悉，多維爾不僅是奚夢瑤模特兒生涯的重要起點，也承載著她許多珍貴回憶，因此夫妻倆特別選擇在此地完成人生大事。婚禮現場星光熠熠，香港歌手王嘉爾以伴郎身分力挺好友，奧運 金牌滑雪選手谷愛凌 也現身送上祝福，場面相當盛大。

婚禮消息曝光後，早前流出的邀請函也引起外界討論。邀請函上特別以「奚夢瑤與何猷君」排序呈現新人名字，將女方名字擺在前面，被不少網友解讀為何猷君對妻子的寵愛與尊重，甜蜜細節掀起熱議。

迎賓酒會上，奚夢瑤身穿DIOR 2026春夏系列禮服優雅現身，氣質出眾；婆婆梁安琪則選擇CHANEL服飾亮相，展現豪門氣場。正式儀式中，夫妻倆的一雙兒女更成為全場焦點，6歲兒子換上黑色小西裝，4歲女兒則穿著白色紗裙登場，不少網友大讚兄妹倆完美遺傳媽媽的高顏值與好身材。

此外，婚禮伴手禮也別具巧思。何猷君當年以電玩「超級瑪利歐」主題打造求婚驚喜，這次特地將求婚場景製作成紀念公仔送給賓客，搭配香氛精品作為回禮，充滿紀念意義。

何猷君與奚夢瑤於2019年登記結婚，原本計畫舉辦婚禮，卻因賭王何鴻燊逝世需守孝，以及家庭新成員陸續誕生等因素而延後。如今終於完成婚禮心願，為兩人的愛情故事寫下重要篇章。

據了解，此次法國婚禮主要邀請親友參加，夫妻倆預計9月返回澳門舉辦家族答謝宴，屆時將廣邀商界、政界、娛樂圈及體壇好友共襄盛舉，再度掀起話題。