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台傳產千金推新專輯 淚訴父中風又失智…急售廠房求現金

記者林士傑／即時報導
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安苡葳(大芭)不捨媽媽辛苦照顧失智父。圖／時代創藝提供
安苡葳(大芭)不捨媽媽辛苦照顧失智父。圖／時代創藝提供

安苡葳（大芭）是女團「BOB芭比」前團員，近來推出全新台語專輯「紅桃姐姐」，新歌「猶未寫完的故事」是她代替媽媽送給爸爸的情書，也是雙親的故事。她心疼表示爸爸中風又罹患阿茲海默症，媽媽在旁細心照料，相當辛苦。

投資眼光精準的她，爸媽經營鐵工廠，可說是傳產千金，目前身家上億，不過手上還有約1000萬的房貸，另外要負擔爸爸每月的高額醫藥費、看護費，偏偏手上能動用的現金又不多，因此計畫以約5300萬元出售爸爸在台中的400坪鐵工廠廠房，可透過官方社群跟她洽談。

距離上張專輯時隔8年，安苡葳說想發片除了有公司支持之外，也是想讓爸爸、媽媽在電視上看到她的演出，她哽咽說：「爸爸現在看到我只會笑，你最愛的人坐在旁邊，卻可能已經忘記你，其實很痛苦。」她自責是不孝女兒，因為婉拒爸爸繼承家業的要求，此外也很心疼媽媽，甚至鼓勵媽媽：「有生之年快離開爸爸，放手讓別人去照顧，不然媽媽會很煩躁，有憂鬱症就變成全家內耗。」

47歲的她聲稱單身，也因為罹患俗稱良性癌症的子宮肌腺症，每逢生理期就血流成河、痛到生不如死，醫師告訴她隨時都可以開刀拿掉子宮。現在她把自己定位為「迴避型依戀」，雖然渴望愛情也渴望被照顧，但因為害怕失去，所以選擇逃避，也想透過作品告訴大家「找回自己，做自己的主人」。

世報陪您半世紀

憂鬱症 阿茲海默症 中風

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