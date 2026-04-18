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逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光

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逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光

記者梅衍儂／即時報導
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聲稱Jisoo哥哥的老婆在網路上公開自己的家暴照。圖／摘自網路
聲稱Jisoo哥哥的老婆在網路上公開自己的家暴照。圖／摘自網路

韓天團BLACKPINK成員Jisoo親哥金俊亨（김준형）近日被捲入性侵直播主疑雲，豈料事情還沒完，他又被指控家暴。韓知名論壇「The Qoo」有位自稱是金俊亨老婆的網友自述，長期遭到家暴，被逼吃痰、肛交，還附上被打的淒慘圖片，令人看了膽戰心驚。

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該網友實名指控被金俊亨長期毆打、嚴重的辱罵與侮辱、精神暴力，而且在婚後2周就開始被打，施暴辱罵還被強迫發生性關係，更有一次在赤裸狀態下拍攝影片並強迫吃痰，她在暴力對待下，因此罹患陰道炎、膀胱炎。

不僅如此，她還被對方要求每天說30次「我愛你」，如果3秒內沒回答他的話就會被打，像是被用手機打頭打到折斷，她全身赤裸下跪、雙手合十求饒，如果她提出想離婚或是要報警，就被威脅會像打狗一樣被打。

該名網友還指控，一開始被打正是夏天，金俊亨擔心淤青太明顯，就改打她的頭，抓著她頭髮不斷往地板上摔、舉起身體往牆上摔。有次她偷錄音被發現，立刻痛打，對方罵「你這x子」、「像狗一樣的女人」、「×貨」等等。

她還表示家中被金俊亨裝監視器，她如果外出每10到30分鐘要報告行程和穿著，金俊亨還威脅她如果敢把事情鬧大，會編造罪名、請名律師把她送進監獄，害她都不敢報警。

由於指證歷歷，加上照片佐證，且金俊亨過往還有偷拍性愛影片等紀錄，讓網友議論紛紛，要金俊亨出來負責。

Jisoo哥哥。圖／摘自網路
Jisoo哥哥。圖／摘自網路

聲稱Jisoo哥哥的老婆在網路上公開自己的家暴照。圖／摘自網路
聲稱Jisoo哥哥的老婆在網路上公開自己的家暴照。圖／摘自網路

聲稱Jisoo哥哥的老婆在網路上公開自己的家暴照。圖／摘自網路
聲稱Jisoo哥哥的老婆在網路上公開自己的家暴照。圖／摘自網路

聲稱Jisoo哥哥的老婆在網路上公開自己的家暴照。圖／摘自網路
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