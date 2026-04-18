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家暴還性侵老婆…Jisoo大嫂血淚控訴遭丈夫殘忍凌辱

記者李姿瑩／即時報導
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疑似Jisoo大嫂的人上網公開自己遭到家暴。圖／摘自theqoo
疑似Jisoo大嫂的人上網公開自己遭到家暴。圖／摘自theqoo

韓媒這兩天踢爆「知名女團成員哥哥」涉嫌性侵直播主，外界認為當事人就是BLACKPINK的Jisoo親哥。更恐怖的是，Jisoo的大嫂也跳出來發聲，公開自己被Jisoo哥哥打得遍體鱗傷，還慘遭婚內強暴等不人道對待。

雖然韓媒沒有點名是Jisoo親哥，但他早就惡名昭彰。這次性侵直播主未遂新聞爆發後，一名疑似Jisoo大嫂的女子在網路論壇公開更多不堪的細節，她自結婚後就過著地獄般的日子，遭老公動輒毆打、言語侮辱，並違反她意願強迫發生性關係。

受害女子自稱，自己遭到性侵時，老公還拿手機拍攝性愛影片，強迫她吞下分泌物。她因遭受不當對待，導致下體發炎，老公性致一來還是要強迫她配合，甚至直接走後門硬上。

為了求老公手下留情，該女被迫全裸跪地求饒，連手機都被拿來當成兇器，打到整支變形。老公威脅她如果敢求救或報警，就要把她活活打死，同時強調這樣才是愛她的表現。

現在外界熱議Jisoo對此是否知情，因為大嫂的求救文章中提到，報警完全無效，娘家人為此陷入恐懼，「他甚至跑到我娘家，還找來經紀公司的人」，正是這段文字讓外界產生質疑，但目前並沒有進一步消息能證實當事人的身分，也沒有官方說法。

疑似Jisoo大嫂的人上網公開自己遭到家暴。圖／摘自theqoo
疑似Jisoo大嫂的人上網公開自己遭到家暴。圖／摘自theqoo

Jisoo哥哥捲入醜聞風暴。圖／摘自IG
Jisoo哥哥捲入醜聞風暴。圖／摘自IG

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