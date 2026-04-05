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女星乳癌4期擴散大腦 肺部感染中斷化療 住院吐：很孤單

記者陳穎／即時報導
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吳文忻自曝癌細胞仍擴散腦部。圖／摘自nat_ng_nat IG
吳文忻自曝癌細胞仍擴散腦部。圖／摘自nat_ng_nat IG

51歲前港姐吳文忻（現名吳忻熹）近年與乳癌奮戰，前年病情復發並惡化至第四期，上月更透露癌細胞已擴散至腦部，持續引發外界關注。她近日往返香港大學深圳醫院接受治療，原預計住院進行兩晚化療，卻在檢查時確診肺炎，導致療程緊急喊停，目前出院時間仍未確定。

吳文忻4日透過社群平台分享最新近況，表示入院檢查發現肺部出現陰影，確診肺炎後醫師立即要求暫停化療，優先治療感染問題。此外，她左側胸腔出現大量積水，已接受穿刺手術並抽出約1公升積液送驗。影片中她雖語速稍慢，但整體氣色尚可，仍持續向外界報平安。

至於肺炎成因，醫師目前仍在評估中，推測可能與化療藥物副作用有關，或因治療後白血球下降、免疫力減弱而提高感染風險。若確認與藥物相關，未來恐需更換療程，對整體治療規畫帶來影響。

另一段影片中，吳文忻也分享住院環境，表示自己入住四人病房，但因適逢周末暫無其他病患，病房僅剩她一人，讓她坦言感到有些孤單。在抗癌路上，她仍持續以正面態度面對挑戰，並透過社群記錄治療歷程。

香港 癌細胞 免疫力

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