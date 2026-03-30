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唐玲胃癌擴散再手術「怕被忘記」心碎曝最深的恐懼

記者陳慧貞／即時報導
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唐玲坦言罹病後人生彷彿被「重新歸零」。圖／摘自臉書
唐玲坦言罹病後人生彷彿被「重新歸零」。圖／摘自臉書

51歲唐玲自2019年確診胃癌第四期後，歷經8次化療與切除三分之二胃部的艱難歷程，2022年癌細胞擴散至子宮與卵巢，再次接受切除手術，豈料近期她被診斷為糖尿病前期，面對身體的病痛，長期與病魔抗爭，她承認以前的自己怕輸、怕不夠好、怕被忘記，但現在才知道：「原來人最深的恐懼，不是輸，是死亡。」

以前的唐玲表面看似正常，工作行程滿滿、手機沒有安靜過，每天趕時間、趕通告，大家都說她「很拚」，稱讚她敬業又上進，自以為這就是成功的人生，只有在夜深人靜時，才覺得莫名空虛與茫然，「可我不敢停下來仔細想想，因為停下來，就會發現自己不知道在追什麼」。

回憶剛得知確診癌症時，唐玲直言：「我的人生被按下『全部歸零』。」時間彷彿停止般，她坐在椅子上，看著牆上的時鐘，但腦袋一片空白，忽然發現：「以前覺得很重要的，突然不重要了。以前拼命想抓住的，突然覺得可有可無。以前在意別人怎麼看，現在只在意，我還能不能活著？」

抗癌過程中，唐玲日日都是挑戰，她坦言：「還是會累、會沮喪、會量到血糖超標，會偷懶、會想放棄。」長期對抗病魔，讓她的人生觀大改，認為以前追求的是別人羨慕的人生，如今她追求的是自己喜歡的樣子，走過一場病後，人生像一場大風吹，她說：「活得好，活得快樂，活得踏實，癌症沒有把我打倒。它只是很用力地，把我叫醒。」

癌細胞 癌症 糖尿病

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