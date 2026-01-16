我的頻道

馬查多轉送諾貝爾獎章給川普引批評…今日你應知道5件事

鐵鏽地帶小鎮擊敗佛州 躍全美最佳退休地第2名

瓊瑤「鬼丈夫」父子情成絕響 李志希不捨趙學煌：太難過

記者趙大智／專訪
趙學煌1月10日過世，享壽69歲。本報資料照片
61歲李志希以電影「竹劍少年」出道，入行已43年，1993年和岳翎主演瓊瑤「梅花三弄之鬼丈夫」，他戴著面具演出，劇中跟趙學煌演父子，曾同住一間套房4個半月。趙學煌1月10過世，享壽69歲，讓李志希十分難過，2025年他還走了另一位老友，就是「報告班長」的「胖胖」張立威，坦言「我太難過了」。

當年李志希首次從電影跨戲劇，第一部就是公認「難度最高」的瓊瑤劇，演出約有一半時間戴著面具，每天拍10小時，前後達3個月之久，除了必須展現「眼淚流出面具之外」的高難度絕技，還因為壓力太大，半夜常常驚醒，以為臉上還戴著面具。

劇組安排兩人1房，其實房門一打開有3個門，1間是廁所，1間是標準房，李志希雖是男一，但仍讓出套房給前輩、劇中父親趙學煌住，「趙哥你住大的」，這一住就住了4個半月。李志希對趙學煌印象最深就是幽默詼諧，兩人也同時加入中視棒球隊，而在另一部經典劇「希望之鴿」，他有時會支援雙胞胎弟弟李志奇互換演出，所以兄弟倆聽聞趙哥辭世，都十分感傷。

李志希因擔任演藝人員基金會監察人，在趙學煌車禍癱瘓後，三節會前往探望，他印象最深是趙哥「會笑著說低潮」，自嘲連手都不能動，想自殺都自殺不了，他們只能看看他，什麼也幫不了。

去年大年初一張立威過世，李志希近年定居北京，兩人關係緊密，幾乎每個月見一次，而他主演舞台劇「尋味」就是張立威牽線的。李志希回憶：「胖胖去馬來西亞拍戲，太累了昏倒才知道有糖尿病，開始打胰島素，在醫院待5天後出院，之後又犯病，說是直腸有細菌感染，我一直以為是癌，就安排他加入演藝工會，但他就是不回台灣治療，真的太難過了。」

最近北京天寒地凍最低到攝氏零下6度，李志希說：「戴的手套是胖胖給的，老想他。」那是張立威生前見他戴的手套嫌不夠暖，就把自己騎自行車戴的送出，「只要一戴就想起他」。

李志希（右）和岳翎主演「梅花三弄」。本報資料照片
瓊瑤 糖尿病 台劇

