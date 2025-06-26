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TOKIO解散內幕曝光 國分太一霸凌、性騷「根本雙面人」

記者梅衍儂／即時報導
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城島茂（中）和松岡昌宏（左）在團體解散後將自立門戶，國分太一（右）引退。（圖／摘自X）
城島茂（中）和松岡昌宏（左）在團體解散後將自立門戶，國分太一（右）引退。（圖／摘自X）

日本國民男團TOKIO昨（25）日無預警宣布解散，31年老團說散就散，震驚娛樂圈，成員國分太一行為乖張，有工作人員爆料他是雙面人，檯面下的嘴臉和螢幕形象相距甚遠；且他被曝多項性騷與職場霸凌醜聞，這才導致團體全面瓦解。

國分太一主持的長壽節目「鐵腕DASH!!」工作人員爆料，他多次透過LINE傳送猥褻影片給同仁，甚至要求對方回傳不雅照，並長期對女性播報員與後輩言語騷擾、嘲笑外貌，以開玩笑之名行霸凌之實，好幾次都被一同演出的藝人制止。

日媒「女性自身」指出，他手握6個節目、4支廣告代言，在業界內部的評價卻不高，NHK相關人士透露：「曾與TOKIO合作錄節目，長瀨智也、松岡昌宏、城島茂的態度都很好，只有國分情緒低落、臭著一張臉，開錄前不斷挑毛病，一到鏡頭前又笑容滿面，雙面人的程度讓人震驚。」

另一家電視台TBS相關人士也證實，他態度兩面，對上表現親切，對下多所挑剔，被形容為「不想再共事的對象」。

連日爆料讓國分太一形象崩盤，節目「鐵腕DASH!!」、「世界比一比」已將其除名，其他廣播與電視也陸續下架相關內容。

性騷 日本 LINE

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