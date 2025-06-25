我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太浩湖船難死者 包括DoorDash高層主管

不受零售業漲價影響 美開學季買氣估將不減

2年前傳出死於心臟病發 庾澄慶不爽「有點太過頭了」

記者林怡秀／即時報導
哈林（中）暌違11年主持棚內節目「哈！真相大白了」。（記者林怡秀／攝影）
哈林（中）暌違11年主持棚內節目「哈！真相大白了」。（記者林怡秀／攝影）

由哈林（庾澄慶）主持的公視全新查核型綜藝節目「哈！真相大白了」，今舉辦上檔記者會，哈林2年前曾傳出心臟病發身亡的烏龍死訊，哈林承認當時確實有點不爽，但造謠的頻道在國外，就算提告也是徒勞無功，他表示目前都會固定健檢，健康狀況無虞。

哈林暌違11年重返棚內主持節目，談到和自己有關的網路流言，他2014年在榮總動心臟手術，當時傳出他病情嚴重，需要裝支架，後來經紀人澄清哈林是因為長期胸悶，才會到醫院進行精密檢查，後來診斷出是心律不整，經電燒治療後已無大礙，哈林今對此表示：「我那時候是有去做心臟的一些調整啦，但說什麼裝支架動手術，是真的沒有這件事。」

他目前都會定期健檢，指數也都正常，但還是有很多地方需要特別注意，「哪些地方就不足為外人所道，這叫做隱私」。

他認為多年前的心臟裝支架謠言還算有點根據，但2年前的烏龍死訊真的太誇張，「我覺得這有點不道德，這種製造新聞就是無中生有，那我覺得這個有點太過頭了」，他痛批這樣的造謠網站是「用最聳動的手法做最廉價的銷售」，他的健康無虞，也能正常運動，但畢竟年紀到了，運動不能太逞強，還是要量力而為。

心臟病

上一則

資深藝人余丹丹遭倒債逾670萬美元癌逝 白冰冰送最後一程

下一則

倫敦連線／「F1電影」導演愛台 難忘與阿湯哥包小籠包

延伸閱讀

營養師推薦7種夏季蔬果 補充水分還能保護心血管

營養師推薦7種夏季蔬果 補充水分還能保護心血管
胃鏡查不出原因…上腹突悶痛 50歲上班族心梗前兆

胃鏡查不出原因…上腹突悶痛 50歲上班族心梗前兆
暌違11年… 哈林主持「真相大白」專揭假訊息

暌違11年… 哈林主持「真相大白」專揭假訊息
史丹福培育出有血管的心臟類器官

史丹福培育出有血管的心臟類器官

熱門新聞

玄彬(右)和孫藝真時常曬幸福。圖／摘自IG

玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」

2025-06-18 15:09
導演陳可辛自曝為演員改劇本，網友瘋猜對象是趙麗穎。（取材自微博）

演技不行就改劇本…陳可辛曝拍「醬園弄」秘辛 網瘋猜說的就是「她」

2025-06-19 22:37
馮紹峰被拍到帶著新女友與友人聚餐。(取材自微博)

趙麗穎傳喜訊 馮紹峰也攜手新女友 一起「見朋友」

2025-06-20 02:28
劉端端在「折腰」中的演出讓人印象深刻。(取材自微博)

演搞笑胖丫鬟走紅…李雪琴自爆演「折腰」原因 竟和「他」有關

2025-06-19 21:33
李敏鎬暌違十年演出電影「全知讀者視角」。（圖／采昌國際多媒體提供）

男神李敏鎬不腫了 隔10年回歸大銀幕 秀超尖下巴帥炸

2025-06-18 02:45
具俊曄(左)為了守護大S有意定居金山。(圖／摘自IG)

搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應

2025-06-21 16:44

超人氣

更多 >
淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除

淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除
谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光

谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光
報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」

報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」
身上老是這裡痠那裡痛？多吃這幾種食物能緩解發炎

身上老是這裡痠那裡痛？多吃這幾種食物能緩解發炎
美情報評估伊朗核能力未毀 白宮：「低階魯蛇」洩漏錯誤機密貶低川普

美情報評估伊朗核能力未毀 白宮：「低階魯蛇」洩漏錯誤機密貶低川普