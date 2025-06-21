姚淳耀簽名遭誤認成孫協志 店家還問：本尊呢？

姚淳耀在電影「我家的事」中是關鍵的角色。記者王聰賢／攝影

電影「我家的事」21日於台北電影節台灣首映，導演潘客印，演員曾敬驊、藍葦華、姚淳耀、黃珮琪、高伊玲、朱羿銘，該片透過四位家人的故事，真誠描繪家庭中的愛與秘密。曾敬驊自爆，在開拍第一天就因為吃多香蕉在片場暴吐，「我吃了一大串稀香蕉，大概超過10根」。

「我家的事」本次一家四口曾敬驊、藍葦華、黃珮琪、高伊玲全入圍本屆北影個人獎項，入圍影帝的藍葦華透露：「該片在大阪就是一家四口入圍，回到台灣還是一起入圍，真的很開心。」高伊玲覺得很惶恐，但沒有辜負大家的期待。

曾敬驊表示，此次拍攝同時也有其他的作品拍攝，但每次回來都有家的感覺，「應該是導演的緣故，很給大家安全感，也會講笑話逗大家開心。每一次吃飯都覺得在這種劇組真的好幸福」。

導演潘客印指出，「我家的事」此次首度在台放映，他坦言很像回家要吃團圓飯的感覺：「這部片已經在國外兩個影展放映，我以為我會不緊張，但昨天過了午夜十二點肚子瞬間開始痛。」