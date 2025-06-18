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傳自己行程表給她看 吳宗憲曝被啦啦隊女神「仙人跳」

記者林怡秀／即時報導
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吳宗憲（右）為草莓單曲記者會站台。記者林士傑／攝影
吳宗憲（右）為草莓單曲記者會站台。記者林士傑／攝影

浪LIVE電豹女草莓推出首支單曲「末日還早」，記者會邀來吳宗憲站台，吳宗憲還為她的MV跨刀演出，吳宗憲本來是打算傳他的行程表給草莓看，讓草莓知難而退，沒想到草莓硬是找出他的1天空檔，讓他不得不答應，且還沒拿演出酬勞，對草莓可說是相當照顧。

草莓說，因為錄「綜藝玩很大」所以拿到吳宗憲的聯繫方式，但頂多是過年過節問候對方，談不上和吳宗憲有多深的私交，所以吳宗憲答應來參加她的發片記者會，還參與演出她的MV，讓她受寵若驚，吳宗憲則說，沒看過像她這麼單純的女孩，「我是演藝圈大哥耶，問些不該問的，提出莫名其妙的要求，先給我聽她的歌，就順便邀我演她的MV」,他乾脆傳行程表給草莓看，想讓她知道自己沒空，「結果她找到1天的時間，答應了只好去，拍完了又問能不能去記者會，做整套的」，自嘲像被仙人跳。

而吳宗憲昨晚直播爆氣痛罵館長，甚至放話要見一次打一次，被問及此事，他表示今天草莓是主角，不適合談這個話題，但仍不忘強調：「拿刀傷人可以很快癒合，惡語傷人恨難消，法治的事情就法治處理。」對館長的恨意還是難消。

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