就是他…王大陸閃兵案「御用替身」35歲男遠看神似王大陸

新北檢昨起訴藝人王大陸等24名役男閃兵案，閃兵集團中身為王大陸「御用替身」的李名宸，稍早交保後首度曝光。(記者蔣永佑／攝影)

以男子陳志明為首的閃兵集團，涉嫌收費替藝人王大陸 等24名役男，偽裝高血壓 假象逃避兵役，昨遭檢方起訴。全案今移審新北地方法院，其中，陳男手下李名宸曾在王大陸國外工作無法回台看診時，頂替王前往醫院看診，堪稱王大陸閃兵「御用替身」，稍早交保後他首度曝光。

現年35歲的李男皮膚白皙、瓜子臉且輪廓深邃，遠看確實有幾分神似王大陸。稍早新北地院召開他與陳男和同集團共犯張忠、林逸楷的羈押庭，法官最後諭知李男與張男各15萬元(新台幣，下同，約5024美元)、林男12萬(約4020美元)交保，陳男則有另案刑期須執行，直接轉為受刑人繼續服刑。

陳、李、張、林4人供稱，所有閃兵役男均由陳男接洽並收費後，由陳男指派李男負責待役男看診、領取24小時檢測的血壓機，由陳、李2人代背血壓機，全部交通則搭乘林男座車。其中李男每位役男一次性收費5000元(約167美元)，張男1000到2000元(約34到67美元)，林男每趟則為3000元(約100美元)。

開庭時，4人均認罪，對客觀犯罪事實都不爭執，但對於內部分工和所得報酬供詞則略有不同。法官認為，全案犯罪事實經檢察官偵查已臻明確，雖對犯罪分工及報酬交代不同，仍有串證之虞，但已無羈押必要，諭知李、張、林3人交保，同時限制住居、出境出海8個月，期間不得與同案被告及證人有所接觸。

至於原本就已因另案入監的陳男，因他案尚有刑期須執行至2029年，因此諭知不予羈押，庭後交由新北檢執行科檢察官，轉為受刑人身分繼續執行另案刑期。