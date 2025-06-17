我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：藥品關稅即將到來 可能和日本達貿易協議

紐約法拉盛華翁OMNY付款 不熟操作未能即時出示紀錄遭MTA開罰

就是他…王大陸閃兵案「御用替身」35歲男遠看神似王大陸

記者蔣永佑／新北即時報導
新北檢昨起訴藝人王大陸等24名役男閃兵案，閃兵集團中身為王大陸「御用替身」的李名宸，稍早交保後首度曝光。(記者蔣永佑／攝影)
新北檢昨起訴藝人王大陸等24名役男閃兵案，閃兵集團中身為王大陸「御用替身」的李名宸，稍早交保後首度曝光。(記者蔣永佑／攝影)

以男子陳志明為首的閃兵集團，涉嫌收費替藝人王大陸等24名役男，偽裝高血壓假象逃避兵役，昨遭檢方起訴。全案今移審新北地方法院，其中，陳男手下李名宸曾在王大陸國外工作無法回台看診時，頂替王前往醫院看診，堪稱王大陸閃兵「御用替身」，稍早交保後他首度曝光。

現年35歲的李男皮膚白皙、瓜子臉且輪廓深邃，遠看確實有幾分神似王大陸。稍早新北地院召開他與陳男和同集團共犯張忠、林逸楷的羈押庭，法官最後諭知李男與張男各15萬元(新台幣，下同，約5024美元)、林男12萬(約4020美元)交保，陳男則有另案刑期須執行，直接轉為受刑人繼續服刑。

陳、李、張、林4人供稱，所有閃兵役男均由陳男接洽並收費後，由陳男指派李男負責待役男看診、領取24小時檢測的血壓機，由陳、李2人代背血壓機，全部交通則搭乘林男座車。其中李男每位役男一次性收費5000元(約167美元)，張男1000到2000元(約34到67美元)，林男每趟則為3000元(約100美元)。

開庭時，4人均認罪，對客觀犯罪事實都不爭執，但對於內部分工和所得報酬供詞則略有不同。法官認為，全案犯罪事實經檢察官偵查已臻明確，雖對犯罪分工及報酬交代不同，仍有串證之虞，但已無羈押必要，諭知李、張、林3人交保，同時限制住居、出境出海8個月，期間不得與同案被告及證人有所接觸。

至於原本就已因另案入監的陳男，因他案尚有刑期須執行至2029年，因此諭知不予羈押，庭後交由新北檢執行科檢察官，轉為受刑人身分繼續執行另案刑期。

王大陸 高血壓

上一則

曾挨酸最醜港姐 胡杏兒「蠻好的人生」搖身最美小三

延伸閱讀

閃兵集團案起訴28人 包含王大陸等24役男不乏各領域傑出者

閃兵集團案起訴28人 包含王大陸等24役男不乏各領域傑出者
台男星王大陸「偽造病歷」逃兵案 新北檢偵結起訴28人

台男星王大陸「偽造病歷」逃兵案 新北檢偵結起訴28人
陳學冬曬病床照 盼左腿手術是「最後一次」

陳學冬曬病床照 盼左腿手術是「最後一次」
「小時代」男星車禍後4度手術 因合作演員關係作品恐歸零

「小時代」男星車禍後4度手術 因合作演員關係作品恐歸零

熱門新聞

劉宇寧（右）下部劇是搭檔有著「萬年不紅體質」封號的李一桐。（取材自微博）

才因「折腰」暴紅…劉宇寧下部劇搭「萬年不紅體質」的她 粉絲憂翻車

2025-06-08 07:00
75歲薛家燕走出人生低谷，找到幸福。圖／摘自薛家燕微博

女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　

2025-06-08 15:52
伊麗莎白·赫莉全裸歡度60歲生日。(摘自Instagram)

最強美魔女是她 全裸歡慶60歲生日

2025-06-10 23:48
宏仁集團總裁王文洋的包養女大生案開庭，他並未出席。本報資料照

王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」

2025-06-04 09:45
竇驍。(取材自微博)

「長安的荔枝」違限籍令？5位主演竟有4個國籍

2025-06-13 20:17
岳雲鵬在「長安的荔枝」中的演技獲得好評。(取材自豆瓣電影)

曾拿金掃帚獎… 岳雲鵬「長安的荔枝」演技開掛 網喊：改行吧

2025-06-11 07:00

超人氣

更多 >
人生下半場居住首選…退休華人讚移動屋 像「世外桃源」

人生下半場居住首選…退休華人讚移動屋 像「世外桃源」
經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快將迎來這項危機

經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快將迎來這項危機
川普集團推要價499美元的智慧手機 「吃到飽」月費47.45元

川普集團推要價499美元的智慧手機 「吃到飽」月費47.45元
好市多每月發10美元抵用金 但有這些條件

好市多每月發10美元抵用金 但有這些條件
川普突籲伊朗民眾立即撤出德黑蘭 油價應聲飆1%、金價彈漲

川普突籲伊朗民眾立即撤出德黑蘭 油價應聲飆1%、金價彈漲