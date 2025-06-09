韓29歲男模跳樓有隱情？家屬痛訴「他被這件事逼死」

金鍾碩被詐騙導致身無分文。圖／摘自IG

29歲的南韓 模特兒金鍾碩日前墜樓身亡，由於他死前曾跟女友發生激烈口角，關於他的死因眾說紛紜。金鍾碩的家屬今天正式澄清，壓垮金鍾碩的是「詐騙」，因為金鍾碩的積蓄被朋友騙光，情緒激動下才走上絕路。

金鍾碩的姐姐在自己的Instagram上公開弟弟的死因，因為遇到熟人欺騙他投資，金鍾碩不僅賠光所有積蓄，還背上債務，導致生活出現困難。金鍾碩承受被信任的人背叛的打擊，還有各種難關，導致他萌生極端念頭。

金鍾碩姐姐也澄清，弟弟去世當天，原本是跟自己的朋友聚餐，因為聯絡不上女友，所以到女友家中查看。當時女友在睡覺，被叫醒後兩人發生爭執，但並沒有暴力毆打這回事，而是金鍾碩的朋友為了打斷他們爭吵，故意打破酒瓶轉移大家注意力，因為聲響較大，才驚動民眾報警。

警方到場後，相關對話皆有錄音為證，金鍾碩非常有禮貌且清醒地和警方對話，但在外界以訛傳訛下，不只女友被大家誤會，死者的名聲也被抹黑，家人更是委屈和痛苦。因此金鍾碩姐姐希望謠言和惡意評論可以適可而止，之後如果看到指責或褻瀆死者的文章或留言，都會ㄧㄧ舉報。