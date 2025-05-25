我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前哈佛醫學院太平間主管 承認盜賣人體器官

前歐巴馬幕僚認：避談拜登健康 因「我只想他X的贏」

納豆依依婚宴 席開50桌 半個台灣演藝圈都到了

記者林怡秀／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
納豆（右）和依依今天大婚，席開50桌。圖／Playground Photo提供
納豆（右）和依依今天大婚，席開50桌。圖／Playground Photo提供

男星納豆（林郁智）和依依（陳依依）愛情長跑近10年，經歷酸甜苦辣，她的溫柔與堅強滋養了納豆，他的脈搏因依依而再次跳動，納豆誓言：「我的命是妳幫我撿回來的，我會用剩下的所有來照顧妳、陪伴妳和愛著妳」。今納豆、依依在寒舍艾美舉辦婚宴，砸7位數、席開50桌；婚禮走溫馨、逗趣路線，和兩人個性相符，相望打造大型同樂會般，讓大家有賓主盡歡的感覺。

依依今穿著Coronation Lace Bridal香檳蕾絲訂製婚紗，合身魚尾裙款，更能顯示減重成功的成果，依依也因為明白「新郎體格特異」，考量到，「如果穿很蓬，他會離我很遠、怕他牽不到我的手，所以選擇緊的，可以一同牽手走紅毯」，非常貼心。

納豆則是穿Mr.manners 、 tamen，全場新娘將換3套禮服，新郎納豆則2套、造型皆由依依所搭配，其中一套是全白西裝造型，依依笑說：「雖然小時候的我，沒想到自己的白馬王子是長這樣的！但現在的我，沒辦法想像我的白馬王子不是你」，所以納豆盡可能滿足依依的小時候的夢想。

納豆與依依的大喜之日表舅－侯友宜市長，不僅到場祝福，還將為新人致詞。

另外賓客名單還有：王偉忠、于美人、陶晶瑩、李李仁、康晉榮、邰智源、九孔、郭子乾、洪都拉斯、白雲、唐從聖、朱芯儀、于美人、巴鈺、Selina、陳婉若、陳漢典、黃路梓茵、浩子、劉冠廷＆孫可芳、鄭人碩、施名帥＆朱芷瑩、楊祐寧、曾寶儀、謝盈萱、曾國城、徐乃麟、安心亞、李千娜、莎莎、于子育、嚴藝文、王彩樺，幾乎半個演藝圈都來祝賀。

其中當然還有多年老搭檔阿KEN，他義氣擔任婚禮主持人，參與度甚至還比新郎納豆本人還高，一手掌握整個婚禮流程，也讓納豆相當期待屆時會給新郎什麼驚喜。

和納豆、阿KEN一同主持「大學生了沒」的陶晶瑩，也將再拾起「歌手身分」，為婚禮獻唱。新郎倌納豆，則會和好友浩子一起合唱當初合作的歌曲「查某人愛疼」，而昔日「全民大悶鍋」的前輩們，也會上台分享夫妻之道，是場淚水與歡笑交織的婚宴。

王偉忠 侯友宜 減重

上一則

肖戰「藏海傳」密謀復仇流量破3億 網發現2處狂吐槽

延伸閱讀

潔西卡艾芭離婚5個月爆新歡 激吻神秘男

潔西卡艾芭離婚5個月爆新歡 激吻神秘男
潔西卡艾芭離婚5個月 爆倫敦公園激吻神祕男

潔西卡艾芭離婚5個月 爆倫敦公園激吻神祕男
汪小菲二婚再現豪奢婚宴 和大S婚禮有一共同點

汪小菲二婚再現豪奢婚宴 和大S婚禮有一共同點
賺得多賠更多 吳淡如公開「投資失利慘賠」3大關鍵

賺得多賠更多 吳淡如公開「投資失利慘賠」3大關鍵

熱門新聞

劉宇寧、宋祖兒主演的古裝權謀陸劇「折腰」熱度極高。(取材自微博)

「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…

2025-05-18 08:00
劉嘉玲(後排中)和師長、同學大合照。(取材自微博)

劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」

2025-05-21 08:00
陳妍希演出古裝大戲「藏海傳」。圖／Disney+提供

陳妍希新老公是香港不老男神…曝肖戰私訊內容曝光

2025-05-19 10:07
「藏海傳」女主角由張婧儀擔綱。(取材自微博)

肖戰果然魅力難擋…「藏海傳」開播收視登頂 觀眾評價竟都一樣

2025-05-18 21:39
孫儷在「蠻好的人生」飾演事業女強人「胡曼黎」。圖／愛爾達電視提供

孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕

2025-05-18 10:40
劉嘉玲與老師同學餐敘。（取材自小紅書）

劉嘉玲素顏回鄉慶「60」同學會 合照網看傻：這狀態絕了

2025-05-24 02:10

超人氣

更多 >
原來燕麥片都吃錯了？別放到過期 這樣煮變營養牛肉粥

原來燕麥片都吃錯了？別放到過期 這樣煮變營養牛肉粥
與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事

與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事
機上廁所驚見一排字 飛往洛杉磯聯航客機緊急返回夏威夷

機上廁所驚見一排字 飛往洛杉磯聯航客機緊急返回夏威夷
現在種下會開滿整個夏天 專家推薦五種花最適合

現在種下會開滿整個夏天 專家推薦五種花最適合
李連杰和女兒紐約偷閒吃熱狗 回飯店被堵：我先溜了

李連杰和女兒紐約偷閒吃熱狗 回飯店被堵：我先溜了