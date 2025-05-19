曾是王母娘娘和小哪吒… 劉曉慶、宋祖兒16年後「折腰」重逢

宋祖兒在「寶蓮燈前傳」中飾演哪吒。(取材自微博)

金雞獎影后劉曉慶 已經74歲了，依然活躍於演藝圈。近日，劉曉慶參演的電視劇「折腰」熱度飆高，有網友挖出，其實劉曉慶早在16年前就曾和劇中女主宋祖兒合作過「寶蓮燈前傳」，當時宋祖兒才10歲左右。

劉曉慶在「折腰」中飾演男主角魏劭（劉宇寧飾演）的祖母「徐太夫人」，在丈夫及大兒子戰死後，獨自撐起整個魏家，一出場就氣場強大，每一個眼神都是戲。劇中，她不捨孫子魏劭背負仇恨過一輩子，叮囑孫媳婦小喬（宋祖兒飾演）救拔他，兩人間有著許多精采對手戲。

一個是74歲老戲骨，一個是26歲小花，看似不太會有交集的兩人，其實早在2009年的「寶蓮燈前傳」就曾合作過。「我演王母娘娘，她演哪吒，是一個特別乖的小丫頭。後來她變成主角，我變成大主角，又一起合作了『折腰』。」劉曉慶說。

對此，不少網友大呼，「原來是二搭」、「小喬和祖母還有這段緣分」、「難怪兩人默契十足」、「徐太夫人看小喬滿是愛」。

劉曉慶受訪時還提到「孫兒」劉宇寧，稱讚他「很好」，和劉端端合作的幾場戲，也讓她演完後「戀戀不捨」。