73歲「無花和尚」關聰擁3房退休 交往30年女友首曝光
73歲資深港星關聰曾在經典港劇「楚留香」飾演「無花和尚」一角走紅台港，來台近40年，他拍過不少戲劇作品，2007年客串偶像劇「惡作劇2吻」直樹外公後，即進入退休生活，直到去年受邀拍大愛戲「生命的麥田」，他直呼太久沒演戲了，戲裡久病輕生戲最挑戰。
關聰、王淑娟今(19日)為大愛戲「生命的麥田」宣傳，兩人首度合作，戲裡分飾老兵、志工師姐，關聰坦言17年沒演戲，當然會犯戲癮，可惜這段期間可能因淡出演藝圈，所以很少人邀約他演戲，為此接到「生命的麥田」，他格外珍惜，為演出久病孤苦的老兵，原本就很苗條的他還刻意減重做出病容，他稱：「要演要死不死的樣子最難。」
當年「楚留香」無花和尚大紅，關聰就來台發展，從此定居台灣長達40年，2020年疫情爆發後不久，他被發現隱身於台北市街頭擺攤賣XO醬，事實上，他繼承父親關海山部分房產，擁有上億身家，在台還擁有3間房，生活無虞，他至今未婚，一生僅有一位交往30年的紅粉知己，記者會上，女友陳淑娟曝光，還和王淑娟一起合影，關聰笑說：「因為結婚只是一張紙，我們又沒有要生小孩，反正有人照顧，什麼都不用管，也沒什麼不好。」女友則說：「我是他的媽媽，照顧這個大孩子就夠了。」
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