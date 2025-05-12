張凌赫太細心…錄綜藝「一貼心舉動」被讚「天選老公」

張凌赫在電視劇中飾演暖男中醫師，和現實生活的他相呼應。（取材自微博）

大陸人氣男星張凌赫在上一部電視劇「愛你」中，飾演中醫師「何蘇葉」，又帥又暖的人設，讓他收穫高口碑、高人氣。其實不光在劇中，現實生活中的張凌赫也是一個暖男，近日，他在綜藝「開始推理吧第三季」中下水遊戲環節時，主動詢問女藝人是否方便，貼心之舉獲讚「天選老公」。

憑藉「蒼蘭訣」深情男二「長珩仙君」一角暴紅的張凌赫，這些年陸續演過「雲之羽」、「寧安如夢」、「度華年」等劇，人氣直線上升，更在不少綜藝節目中擔任嘉賓。

近日，他與迪麗熱巴 、劉宇寧、金靖等人一起錄製真人秀綜藝「開始推理吧第三季」，其中一段下水遊戲環節前，張凌赫特地詢問嘉賓們「沒什麼不方便的吧？」結果釣出女藝人金靖坦言月經來，節目組於是更改規則讓金靖不用下水，並將冷水換成溫水。

相關視頻在網上傳出後，不少網友大讚，「真的會被這樣細心的人所打動」、「細節見人品，紳士風度滿分」、「好暖心的大帥哥」，更有人直呼他是「天選老公」。

其實，張凌赫的暖舉不只一樁。金靖曾透露，張凌赫得知她臨近預產期時，為避免增加她的心理壓力，選擇透過工作人員間接了解情況，直到確認產下寶寶後才親自送上關心，這種「不打擾的體貼」被網友稱為「教科書級分寸感」。

前段時間和徐若晗一起跑「愛你」宣傳活動時，被台下媒體要求公主抱徐若晗，張凌赫同樣先問對方穿裙子可以嗎，紳士態度讓網友讚爆。

張凌赫飾演「愛你」中的何蘇葉時，他解讀角色「用香囊傳遞心意」的含蓄表達，認為「真正的關懷是潤物細無聲的」，這種對角色的共情與本人性格可說是完全相應。