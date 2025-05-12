我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

官員接機 川普熱迎59名南非白人難民入境

美中打破貿易僵局因一場秘密會議 學者說「它」先退縮

張凌赫太細心…錄綜藝「一貼心舉動」被讚「天選老公」

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張凌赫在電視劇中飾演暖男中醫師，和現實生活的他相呼應。（取材自微博）
張凌赫在電視劇中飾演暖男中醫師，和現實生活的他相呼應。（取材自微博）

大陸人氣男星張凌赫在上一部電視劇「愛你」中，飾演中醫師「何蘇葉」，又帥又暖的人設，讓他收穫高口碑、高人氣。其實不光在劇中，現實生活中的張凌赫也是一個暖男，近日，他在綜藝「開始推理吧第三季」中下水遊戲環節時，主動詢問女藝人是否方便，貼心之舉獲讚「天選老公」。

憑藉「蒼蘭訣」深情男二「長珩仙君」一角暴紅的張凌赫，這些年陸續演過「雲之羽」、「寧安如夢」、「度華年」等劇，人氣直線上升，更在不少綜藝節目中擔任嘉賓。

近日，他與迪麗熱巴、劉宇寧、金靖等人一起錄製真人秀綜藝「開始推理吧第三季」，其中一段下水遊戲環節前，張凌赫特地詢問嘉賓們「沒什麼不方便的吧？」結果釣出女藝人金靖坦言月經來，節目組於是更改規則讓金靖不用下水，並將冷水換成溫水。

相關視頻在網上傳出後，不少網友大讚，「真的會被這樣細心的人所打動」、「細節見人品，紳士風度滿分」、「好暖心的大帥哥」，更有人直呼他是「天選老公」。

其實，張凌赫的暖舉不只一樁。金靖曾透露，張凌赫得知她臨近預產期時，為避免增加她的心理壓力，選擇透過工作人員間接了解情況，直到確認產下寶寶後才親自送上關心，這種「不打擾的體貼」被網友稱為「教科書級分寸感」。

前段時間和徐若晗一起跑「愛你」宣傳活動時，被台下媒體要求公主抱徐若晗，張凌赫同樣先問對方穿裙子可以嗎，紳士態度讓網友讚爆。

張凌赫飾演「愛你」中的何蘇葉時，他解讀角色「用香囊傳遞心意」的含蓄表達，認為「真正的關懷是潤物細無聲的」，這種對角色的共情與本人性格可說是完全相應。

迪麗熱巴

上一則

邱淑貞2女兒罕曝光 大眼嫩肌遺傳神基因

延伸閱讀

「少林女足」開拍一個月… 田啟文曝周星馳「其實很想再演戲」

「少林女足」開拍一個月… 田啟文曝周星馳「其實很想再演戲」
迪麗熱巴啥時演短劇？疑遭AI換臉 粉絲氣炸喊應提告

迪麗熱巴啥時演短劇？疑遭AI換臉 粉絲氣炸喊應提告
迪麗熱巴也演短劇？疑遭AI換臉 粉絲氣炸喊提告

迪麗熱巴也演短劇？疑遭AI換臉 粉絲氣炸喊提告
擠走肖戰、熱巴 「難哄CP」白敬亭、章若楠搶角內幕曝光

擠走肖戰、熱巴 「難哄CP」白敬亭、章若楠搶角內幕曝光

熱門新聞

劉亦菲的下一部劇格外引人關注。(取材自微博)

「玫瑰」之後…劉亦菲下一部劇要演盲女？ 男主傳是這位「古裝醜男」

2025-05-08 22:33
李凱馨在「赴山海」演女二。(取材自微博)

女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神

2025-05-08 07:00
S媽(前右二)在兒孫陪伴下度過母親節，具俊曄(後右一)瘦到判若兩人。(圖/摘自臉書)

S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞

2025-05-11 11:21
藍心妍外型出色，還是富二代。(摘自Instagram)

「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝

2025-05-06 00:33
2025年Met Gala幾個引發關注的「尷尬時刻」。（美聯社）

年度時尚盛會Met Gala 巨星尷尬瞬間

2025-05-06 15:06
陳鈺琪在「淮水竹亭」中演「毒娘子」，雖然戲分不多，但演技贏得網友好評。(取材自微博)

「最美趙敏」人氣不再？ 陳鈺琪曾一年沒新作品 如今降格演配角

2025-05-08 21:31

超人氣

更多 >
美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%

美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%
比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？

比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？
心理測驗／起床第一件事做什麼？能為你招來幸福的四行動

心理測驗／起床第一件事做什麼？能為你招來幸福的四行動
房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了

房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了
小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則

小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則