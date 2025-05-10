李康生新作變成老太婆 操四川方言穿越千年歷史

李康生當時在四川成都拍攝時，於攝影棚外留下紀念照。圖／摘自臉書

2021年曾帶著電影「椒麻堂會」訪台於台北電影節放映的中國導演邱炯炯，時隔4年開拍新片「腹喜」，集結李康生、李鴻其、王大陸 、陳庭妮、周曉涵、樊光耀等台灣演員，以家鄉四川美食為背景，帶來橫亙4000年的怪誕史詩。據了解，李康生在片中不僅操著一口四川樂山方言，更為戲化身「老太婆」。

李康生為詮釋「腹喜」中的奇特角色，花了兩個月時間苦練四川樂山方言，還請了4個四川話老師教學，1個月視訊、1個月實體教學。他笑說4個老師的口音大不相同，讓他最後融會貫通成自己的專屬版本。近日導演邱炯炯更親自來台替李康生錄音，一錄就是五小時，讓李康生直說吃不消。

「腹喜」故事分成四段，架構橫跨千年歷史，李康生在片中演出前兩段故事，並以「老婆婆」的型態現身，造型將會是前所未有樣貌。據悉，導演邱炯炯會找上李康生演出這樣的角色，完全是因為他與生俱來的神秘感，舉手投足都是韻味。